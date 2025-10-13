Advertisement
trendingNow12960005
Hindi Newsधर्म

Laxmi Yantra: दिवाली पर घर में कैसे करें मां लक्ष्मी के यंत्र की स्थापना? पहले जान लें नियम और विधि

Laxmi Yantra Sthapana Vidhi: दिवाली के अवसर पर अधिकांश लोग अपने घरों में मां लक्ष्मी के यंत्र की स्थापना करते हैं. आइए जानते हैं इस यंत्र की स्थापना से जुड़े नियम और विधि.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 13, 2025, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Laxmi Yantra: दिवाली पर घर में कैसे करें मां लक्ष्मी के यंत्र की स्थापना? पहले जान लें नियम और विधि

Diwali 2025 Laxmi Yantra: हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व धन-धान्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है. दिवाली पर मां लक्ष्मी का यंत्र स्थापित करना अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस यंत्र की स्थापना से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और धन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं. इसलिए दिवाली के खास अवसर पर लोग अपने घरों में मां लक्ष्मी के यंत्र की स्थापना करते हैं, लेकिन अगर लक्ष्मी यंत्र की स्थापना शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार नहीं की जाती है, जो उसका नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन घर में मां लक्ष्मी के यंत्र की स्थापना कैसे करें, इसके लिए शास्त्रों क्या सही विधि बताई गई है. 

मां लक्ष्मी यंत्र की स्थापना

यंत्र की स्थापना के लिए घर का उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) सबसे शुभ मानी जाती है. यही वह दिशा है जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है. दिवाली से पहले घर की पूरी सफाई करें. जिस स्थान पर यंत्र स्थापित करना है, उसे गंगाजल या गौमूत्र से पवित्र करें. इसके बाद मां लक्ष्मी यंत्र (ताम्र या स्वर्ण पर अंकित) को लाल या पीले वस्त्र पर स्थापित करें. फिर, रोली, चावल, गुलाल, पुष्प, धूप-दीप, दूध, शहद, दही, गंगाजल इत्यादि अर्पित करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

यंत्र स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त

दिवाली की अमावस्या तिथि की संध्या के समय या प्रदोष काल (सूर्यास्त के बाद लगभग 6:30 से 8:30 बजे तक) यंत्र स्थापित करना सर्वोत्तम होता है. इस दौरान घर में लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. 

यंत्र को शुद्ध करें

दिवाली पर घर में लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से पहले दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगाजल से स्नान कराएं. फिर साफ कपड़े से पोंछकर लाल वस्त्र पर रखें.

यह भी पढ़ें: दिवाली से शुरू होगा इन 3 राशि वालों का भाग्योदय, बन रहा शक्तिशाली राजयोग, देगा अपार धन

दिवाली पर कैसे स्थापित करें लक्ष्मी यंत्र

यंत्र को चांदी या तांबे की थाली में रखकर पूजन स्थल पर स्थापित करें. इसके बाद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के सामने रखें. धूप-दीप जलाएं और पुष्प अर्पित करें. फिर “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जप करें. माता को खीर, मिश्री या कोई मीठा प्रसाद चढ़ाएं.

लक्ष्मी यंत्र के नियम और सावधानियां

यंत्र को कभी भी गंदे हाथों से न छुएं. इसे जमीन पर सीधा न रखें, हमेशा लाल या पीले कपड़े पर ही रखें. हर शुक्रवार को दीपक जलाकर यंत्र के सामने लक्ष्मी मंत्र का जप करें. ध्यान रहे, यंत्र के आसपास कभी भी कूड़ा-कचरा या जूते-चप्पल न रखें.

दिवाली पर अगर लक्ष्मी यंत्र की स्थापना विधिवत की जाए, तो यह घर में स्थायी समृद्धि, धनवृद्धि और सौभाग्य का कारक बनता है। मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में न सिर्फ आर्थिक उन्नति होती है, बल्कि घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास भी बना रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

diwali 2025

Trending news

दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा