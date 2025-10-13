Laxmi Yantra: दिवाली पर घर में कैसे करें मां लक्ष्मी के यंत्र की स्थापना? पहले जान लें नियम और विधि

Diwali 2025 Laxmi Yantra: हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व धन-धान्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है. दिवाली पर मां लक्ष्मी का यंत्र स्थापित करना अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस यंत्र की स्थापना से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और धन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं. इसलिए दिवाली के खास अवसर पर लोग अपने घरों में मां लक्ष्मी के यंत्र की स्थापना करते हैं, लेकिन अगर लक्ष्मी यंत्र की स्थापना शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार नहीं की जाती है, जो उसका नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन घर में मां लक्ष्मी के यंत्र की स्थापना कैसे करें, इसके लिए शास्त्रों क्या सही विधि बताई गई है.

मां लक्ष्मी यंत्र की स्थापना

यंत्र की स्थापना के लिए घर का उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) सबसे शुभ मानी जाती है. यही वह दिशा है जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है. दिवाली से पहले घर की पूरी सफाई करें. जिस स्थान पर यंत्र स्थापित करना है, उसे गंगाजल या गौमूत्र से पवित्र करें. इसके बाद मां लक्ष्मी यंत्र (ताम्र या स्वर्ण पर अंकित) को लाल या पीले वस्त्र पर स्थापित करें. फिर, रोली, चावल, गुलाल, पुष्प, धूप-दीप, दूध, शहद, दही, गंगाजल इत्यादि अर्पित करें.

यंत्र स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त

दिवाली की अमावस्या तिथि की संध्या के समय या प्रदोष काल (सूर्यास्त के बाद लगभग 6:30 से 8:30 बजे तक) यंत्र स्थापित करना सर्वोत्तम होता है. इस दौरान घर में लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

यंत्र को शुद्ध करें

दिवाली पर घर में लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से पहले दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगाजल से स्नान कराएं. फिर साफ कपड़े से पोंछकर लाल वस्त्र पर रखें.

दिवाली पर कैसे स्थापित करें लक्ष्मी यंत्र

यंत्र को चांदी या तांबे की थाली में रखकर पूजन स्थल पर स्थापित करें. इसके बाद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के सामने रखें. धूप-दीप जलाएं और पुष्प अर्पित करें. फिर “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जप करें. माता को खीर, मिश्री या कोई मीठा प्रसाद चढ़ाएं.

लक्ष्मी यंत्र के नियम और सावधानियां

यंत्र को कभी भी गंदे हाथों से न छुएं. इसे जमीन पर सीधा न रखें, हमेशा लाल या पीले कपड़े पर ही रखें. हर शुक्रवार को दीपक जलाकर यंत्र के सामने लक्ष्मी मंत्र का जप करें. ध्यान रहे, यंत्र के आसपास कभी भी कूड़ा-कचरा या जूते-चप्पल न रखें.

दिवाली पर अगर लक्ष्मी यंत्र की स्थापना विधिवत की जाए, तो यह घर में स्थायी समृद्धि, धनवृद्धि और सौभाग्य का कारक बनता है। मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में न सिर्फ आर्थिक उन्नति होती है, बल्कि घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास भी बना रहता है.

