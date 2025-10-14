Advertisement
trendingNow12961334
Hindi Newsधर्म

Diwali 2025: 15 हजार किलोग्राम सोने बना है ये महालक्ष्मी मंदिर, दिवाली पर होती है खास पूजा, जानें रहस्य

Mysteries Mahalakshmi Temple: तमिलनाडु के वेल्लोर शहर के मलाईकोड़ी पहाड़ियों पर स्थित श्रीपुरम महालक्ष्मी मंदिर अपनी भव्यता और अनोखी बनावट के लिए प्रसिद्ध है. यह मंदिर पूरी तरह से 15 हजार किलोग्राम शुद्ध सोने से निर्मित है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Diwali 2025: 15 हजार किलोग्राम सोने बना है ये महालक्ष्मी मंदिर, दिवाली पर होती है खास पूजा, जानें रहस्य

Diwali 2025: 20 अक्टूबर को देशभर में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा होती है और उनके साथ कुबेर भगवान की भी पूजा होती है. मां लक्ष्मी को धन और संपदा की देवी माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में मां लक्ष्मी का ऐसा मंदिर है, जो सोने से बना है और श्रद्धालु दूर-दूर से मां लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं. तमिलनाडु के वेल्लोर नगर के मलाईकोड़ी पहाड़ों पर स्थित श्रीपुरम महालक्ष्मी का मंदिर बेहद खास है क्योंकि ये मंदिर 15 हजार किलोग्राम शुद्ध सोने से बना है मंदिर को श्री नारायणी पीदम धर्मार्थ ट्रस्ट ने बनाया है और मंदिर की ऊपरी लेयर सोने की चादर से ढकी हुई है. 

कब हुआ महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण?

मंदिर का निर्माण साल 2001 में शुरू हुआ था और ये साल 2007 में बनकर पूरा हो गया है. मंदिर एक एकड़ में बना है और मंदिर की वास्तुकला दक्षिण की संस्कृति को अच्छे से दर्शाता है. मंदिर के अंदर श्रीपुरम आध्यात्मिक पार्क का भी निर्माण किया गया है. बताया जाता है कि मंदिर को बनने में 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. दीवाली के दिन मंदिर में खास साज-सज्जा और पूजा का आयोजन होता है. मां लक्ष्मी की प्रतिमा सोने से लदी होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मां लक्ष्मी के भव्य सोने से लदे रूप को देखने के लिए हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं. दीपावली के दिन मंदिर में खास पूजा और यज्ञ का आयोजन होता है. भक्त खास तौर पर दीपावली पर धन-धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं. 

मंदिर में है खास तलाब

इसके साथ ही मंदिर में खास तरह के सरोवर का निर्माण किया गया है, जिसमें देश भर की सभी पवित्र नदियों का जल मिलाया गया है. इस सरोवर के जल को मनोकामना पूर्ति जल भी कहा गया है. श्रीपुरम महालक्ष्मी मंदिर में रात का नजारा देखने लायक होता है. 

यह भी पढ़ें: दिवाली से शुरू होगा इन 3 राशि वालों का भाग्योदय, बन रहा शक्तिशाली राजयोग, देगा अपार धन

365 दिन खुला रहता है मंदिर

मंदिर को लाइटों से सजाकर रात के समय जलाया जाता है, सोने की चमक और लाइटों की चमक मंदिर की सुंदरता में चार-चांद लगा देती हैं. ये मंदिर साल के 365 दिन तक खुला रहता है और कभी भी श्रद्धालु आकर मंदिर का दर्शन कर सकते हैं. ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहां श्रद्धालु परंपरागत परिधान में ही आ सकते हैं और मंदिर में दर्शन की सेवा निशुल्क है, लेकिन मां की विशेष पूजा के लिए बुकिंग करानी पड़ती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

diwali 2025

Trending news

ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
operation sindoor
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
Karnataka News
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
ED Raid
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
bihar vidhan sabha chunav
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
World News
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख