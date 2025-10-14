Advertisement
Diwali Puja Mantra: दिवाली के दिन पूजा के समय करें इन मंत्रों का जाप, मां लक्ष्मी और गणेश होंगे प्रसन्न

Diwali 2025 Puja Mantra: वैसे तो दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं, लेकिन अगर इस दिन पूजन के दौरान कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाए तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:56 PM IST
Diwali 2025 Puja Special Mantra: हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व सुख, समृद्धि, वैभव और धन की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है. यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसकी तैयारी लोग महीनों पहले से शुरू कर देते हैं. सालभर के त्योहारों में दीपावली का अपना विशिष्ट स्थान है. देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में बसे हिंदू समुदाय के लोग भी इस दिन दीपों से घर सजाकर हर्षोल्लास के साथ इसे मनाते हैं. दीवाली के दिन अधिकांश घरों में धन की देवी मां लक्ष्मी और ऋद्धि-सिद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन पूजा के दौरान किन मंत्रों का जाप करना शुभ और मंगलकारी होता है.

दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजा का महत्व

दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक अमावस्या की शाम प्रदोष काल में यदि श्रद्धा से लक्ष्मी-गणेश के मंत्रों का जाप किया जाए, तो अक्षय धन, रिद्धि-सिद्धि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है. यह दिन न सिर्फ धन-संपत्ति प्राप्त करने के लिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए भी उत्तम माना जाता है.

भगवान गणेश के शक्तिशाली मंत्र

दीपावली की पूजा में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना की जाती है. माना जाता है कि उनके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता. ऐसे में दिवाली के दिन हर किसी को पूजन के दौरान इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, यह मंत्र सभी कार्यों की बाधाएं दूर करता है.

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

गजाननं भूतगणादि सेवितं, कपित्थ जम्बूफलसार भक्षितम्।
उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्॥

अभीप्सितार्थसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरैरपि।
सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः॥

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले कभी ना फेंक दें पुरानी झाड़ू, बन सकते हैं कंगाल, मां लक्ष्मी होंगी नाराज

मां लक्ष्मी के शुभ मंत्र

दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है. पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का जाप विशेष फलदायी माना गया है. दिवाली पूजन में इन मंत्रों के उच्चारण से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है.

ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः॥

या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

