Diwali Puja Niyam: लक्ष्मी पूजन में इन नियमों का रखें ध्यान, खुलेगा सुख-समृद्धि का द्वार

Diwali Puja Niyam: दिवाली का पर्व न सिर्फ रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि यह समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मकता का भी संदेश देता है. हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला यह पावन त्योहार हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है. इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा का विधान है. मान्यता है कि जो व्यक्ति सही विधि से पूजन करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती. आइए जानते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजा से जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

दिवाली 2025 की तिथि

इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जाएगा. धनतेरस से आरंभ होने वाले इस पांचदिवसीय पर्व का समापन भाई दूज के साथ होता है. दिवाली की शाम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन पूजन के समय कुछ नियमों और दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है, ताकि पूजा पूर्ण फलदायी हो.

Add Zee News as a Preferred Source

पूजन की दिशा का महत्व

दिवाली पूजन के दौरान दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, पूजा स्थल उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में होना शुभ माना गया है. साधक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है.

दीपक जलाने का सही तरीका

दिवाली पूजन में शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है. पूजा के अंत में कपूर से आरती करें, इससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. देवी-देवताओं को ताजे फूल, माला और भोग अवश्य चढ़ाएं - यह भक्ति का प्रतीक माना जाता है.

लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति कैसी होनी चाहिए

हर वर्ष नई मूर्तियों से पूजन करना चाहिए. मूर्तियां मिट्टी या धातु की हों और लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं अलग-अलग स्थापित की जानी चाहिएं. ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां जुड़ी हुई न हों. पूजन के बाद पुरानी मूर्तियों को बहते जल में श्रद्धापूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर भूलकर भी न छोड़ें ये काम, दीये के नीचे रखी 1 चीज खोल देगी भाग्य के दरवाजे!

माता लक्ष्मी की प्रतिमा का स्वरूप

देवी लक्ष्मी की मूर्ति लेते समय ध्यान दें कि वे बैठी हुई मुद्रा में हों, कमल के आसन पर विराजमान हों और उनके हाथों से धन या स्वर्ण मुद्रा झर रही हो. माता लाल या गुलाबी वस्त्रों में हों- ऐसा स्वरूप सौभाग्य और स्थायी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

लक्ष्मी पूजन के दौरान रखें ये वस्तुएं

दिवाली के दिन पूजन स्थल पर श्रीयंत्र, कौड़ी, गोमती चक्र और हल्दी के पांच गोले अवश्य रखें. यह सब धन-सौभाग्य के प्रतीक हैं। पूजन प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त के अनुसार करें और पूरे परिवार के साथ आरती करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)