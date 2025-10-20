Diwali 2025: दिवाली पर कब से कब तक होगा भद्रा का साया और राहुकाल, अभी भी समय है पूजा से पहले जान लें!

Diwali 2025 Shubh Muhurt: आज दिन सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को कार्तिक अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा शुभ मुहूर्त में की जाएगी. इस में विधिवत पूजा करने से घर में धन धान्य और सुख की वृद्धि होती है. हालांकि इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दिवाली की पूजा शुभ मुहूर्त में हो और कि भद्राकाल या राहुकाल न चल रहा हो. इस कड़ी में हम पूजा के लिए शुभ मुहूर्त व रभाद्राकाल और राहुकाल के बारे में जानेंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, दिवाली पर भद्रा और राहुकाल का साया तो होगा लेकिन फिर भी पूजा में कोई बाधा नहीं आएगी. सबसे पहले ये जानना होगा कि दिवाली पर भद्राकाल और राहुकाल कब से कब तक रहेगा क्योंकि ये दोनों ही अशुभ काल है और अशुभ काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करने की मनाही होती है.

दिवाली पर भद्राकाल कब तक (Diwali 2025 Bhadra Kaal)

द्रिक पंचांग के अनुसार, आज 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली पर भद्राकाल सुबह 06:08 बजे से लेकर सुबह 08:15 बजे तक रहने वाला है. हालांकि भद्रा स्वर्ग में होंगी जिससे दिवाली पूजा या दिवाली पर्व पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा.

दिवाली पर राहुकाल कब तक (Diwali 2025 Rahu Kaal)

राहुकाल भी एक अशुभ काल है जिसमें कोई भी शुभ या मांगलिक अनुष्ठान पूजा आदि करना वर्जित है. इस बार दिवाली पर राहु काल कब से कब तक होगा आइए जानें. द्रिक पंचांग के अनुसार, राहुकाल 20 अक्टूबर को सुबह 07:55 बजे से लेकर सुबह 09:20 बजे तक होगा. इस दौरान पूजा पाठ आदि नहीं की जाएगी.

दिवाली पर पूजा का शुभ मुहूर्त

दिवाली पूजा के 3 शुभ मुहूर्त बन रह हैं आइए एक एक मुहूर्त को जान लें (Diwali 2025 Shubh Muhurt)

पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है जो 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को शाम 05:46 बजे से रात 08:18 मिनट तक.

दूसरा शुभ मुहूर्त वृषभ काल में है जो 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को शाम 7:08 बजे से लेकर रात 9:03 मिनट तक

तीसरा और सर्वोच्च शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को शाम 07:08 बजे से लेकर रात 08:18 बजे तक होगा. इस मुहूर्त में लक्ष्मी-गणेश पूजा के लिए 1 घंटा 11 मिनट का समय है.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलवा हो सकते हैं.

मां लक्ष्मी की पूजा की थाली में क्या सामग्री रखें

ग्यारह दीपक, खील, बताशे

मिठाई, वस्त्र, आभूषण

चंदन का लेप, सिन्दूर

सुपारी, पान, फूल

दुर्वा, चावल, लौंग

इलायची, केसर-कपूर

हल्दी-चूने का लेप

सुगंधित पदार्थ, धूप, कुंकुम

अगरबत्ती, एक दीपक

