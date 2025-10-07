Diwali Vastu Tips: दिवाली से पहले जरूर कर लें वास्तु के अचूक उपाय, घर में वास करेंगी मां लक्ष्मी

Diwali 2025 Vastu Upay: वैदिक पंचांग के अनुसार, दिवाली का पर्व हर वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है. इस साल दिवाली का शुभ पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस पावन अवसर से पहले अगर आप अपने घर में कुछ छोटे-छोटे वास्तु परिवर्तन कर लें, तो इससे न सिर्फ घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा बल्कि धन, सुख और समृद्धि के योग भी मजबूत होंगे. चूंकि, दिवाली पर धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार दिवाली पर वास्तु के किन उपायों को करे से घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का स्थाई वास हो सकता है.

उत्तर दिशा में रखें तिजोरी और धन-सामग्री

वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है. इसलिए घर में तिजोरी, कीमती गहने या जरूरी कागजात इस दिशा में रखना अत्यंत शुभ माना गया है. इस दिशा में कुबेर यंत्र, माता लक्ष्मी की प्रतिमा या उनका चित्र स्थापित करना भी धन वृद्धि के लिए उत्तम होता है. ध्यान रखें कि इस दिशा में जूते-चप्पल, कूड़ादान या कोई भी गंदगी न रखें. ऐसा करने से धन से जुड़ी रुकावटें और आर्थिक हानि की संभावना बढ़ जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य द्वार की साफ-सफाई है जरूरी

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया है. इसे हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए क्योंकि यहीं से घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है. अगर मुख्य द्वार टूटा, गंदा या जर्जर अवस्था में है, तो यह वास्तु दोष का कारण बन सकता है. दिवाली से पहले घर की सफाई करते समय टपकते हुए नल, टूटी घड़ी, फटा दर्पण या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी हटा देना चाहिए. ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और धन हानि का कारण बन सकती हैं.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर गुरु बनाएंगे पावरफुल हंस राजयोग, शुरू होगा इन 3 राशि वालों का गोल्डन टाइम

दिशाओं के अनुसार रखें सामान

वास्तु के अनुसार घर में साफ-सुथरापन और रोशनी का होना अत्यंत आवश्यक है. घर के सभी कोनों में पर्याप्त प्रकाश का होना चाहिए ताकि अंधकार यानी नकारात्मकता दूर रहे. सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं. इसे उत्तर, उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है. वहीं, दक्षिण दिशा में भारी वस्तुएं जैसे मशीनें या अलमारी आदि रखना वास्तु के अनुसार लाभकारी होता है. यह दिशा जितनी ढकी और स्थिर रहे, उतना ही अच्छा माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)