Diwali Vastu Tips: दिवाली से पहले कभी ना फेंक दें पुरानी झाड़ू, बन सकते हैं कंगाल, मां लक्ष्मी होंगी नाराज

Diwali 2025 Jhadu Tips: हिंदू धर्म में दिवाली का अत्यंत पवित्र महत्व माना गया है. यह पर्व न केवल रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि मां लक्ष्मी के स्वागत का अवसर भी है. मान्यता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और स्वच्छ, सुसज्जित घरों में प्रवेश करती हैं. यही कारण है कि दिवाली से पहले लोग अपने घर की सफाई, रंगाई-पुताई और सजावट में विशेष ध्यान देते हैं. दिवाली का शुभ पर्व धनतेरस से आरंभ होकर भाई दूज तक पांच दिनों तक चलता है. धनतेरस के दिन सामग्री की खरीदारी को अत्यंत शुभ माना जाता है- विशेष रूप से झाड़ू की.

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना क्यों है शुभ

धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है क्योंकि यह मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है. मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि झाड़ू घर की सफाई के साथ-साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालती है. मान्यता है कि इस दिन नई झाड़ू घर लाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि, धन और ऐश्वर्य का वास होता है.

टूटी या पुरानी झाड़ू का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए

वास्तु शास्त्र के अनुसार, टूटी-फूटी या पुरानी झाड़ू को घर में रखना अशुभ माना जाता है. ऐसी झाड़ू से न केवल सकारात्मक ऊर्जा कम होती है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी बढ़ सकता है. इसलिए जैसे ही झाड़ू टूटने लगे, उसे तुरंत बदल देना चाहिए.

कब फेंकनी चाहिए पुरानी झाड़ू

वास्तु के अनुसार, पुरानी या टूटी हुई झाड़ू को कभी भी किसी भी दिन फेंकना उचित नहीं है. इसे फेंकने के लिए शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के अगले दिन या ग्रहण (सूर्य या चंद्र) के बाद का समय शुभ माना गया है. इन दिनों पुरानी झाड़ू को फेंकने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी साथ चली जाती है.

नई झाड़ू खरीदने का शुभ समय

धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का सबसे अच्छा समय दोपहर के बाद से सूर्यास्त से पहले तक का माना जाता है. रात के समय झाड़ू खरीदना अशुभ फलदायक माना गया है, इसलिए इस समय खरीदारी से बचना चाहिए.

कहां और कैसे फेंकें पुरानी झाड़ू

वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए, इससे दुर्भाग्य बढ़ सकता है. इसे गंदे या अपवित्र स्थान पर भी नहीं फेंकना चाहिए. पुरानी झाड़ू को ऐसी जगह रखें या फेंकें जहां किसी के पैर न लगें. इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)