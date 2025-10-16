Advertisement
Diwali 2025: श्री लक्ष्मी-गणेश की पुरानी मूर्तियों का क्या करें, दिवाली पूजा से जुड़ा ये जरूरी नियम जान लें!

Diwali 2025 Lakshmi Ganesh Puja: हर साल दिवाली के मौके पर शुभ मौके पर श्री लक्ष्मी-गणेश की नई प्रतिमा लाकर पूजा आराधना की जाती है. इस मौके पर पुरानी मूर्तियों का क्या करें इस बारे में आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:37 AM IST
Diwali 2025 Laxmi Ganesh Puja Niyam

Lakshmi Ganesh Puja Niyam: दिवाली का उत्सव लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं. दिवाली की रात को मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा आराधना की जाती है. इस जो भी भक्त नियमानुसार शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें धन और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. कार्तिक अमावस्या की रात को भक्त लक्ष्मी-गणेश की नयी मूर्ति लाकर उनकी विशेष पूजा पाठ करते हैं और फिर पूरे साल इसी मूर्ति के माध्यम से लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं. ऐसे में प्रश्न उठता है कि पूजा से पहले तो पुरानी मूर्ति हटाई जाती है उसका क्या करें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मिट्टी की मूर्ति और धातु की मूर्ति
कार्तिक अमावस्या पर दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई मूर्ति लाई जाती है और फिर विधिवत स्थापित पूजा-अर्चना की जाती है. इसके बाद पूजा घर में ही मूर्ति को रखकर आगे साल की दिवाली तक पूजा उपासना की जाती है ऐसे में पुरानी लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति का क्या करना चाहिए. ध्यान दें कि अगर मूर्ति सोना-चांदी या पीतल आदि धातु की है तो नई मूर्ति नहीं लई जाती है बल्कि उसी पुरानी मूर्ति को गंगाजल से शुद्ध करके पूजा की जाती है. हालांकि अगर पूजा की मूर्ति मिट्टी की है तो मूर्ति को हर दिवाली पूजा पर बदलने का नियम है. इस तरह पुरानी मिट्टी की मूर्ति की जगह पर नई लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों को स्थापित कर पूजा करें. वहीं पुरानी मूर्तियों को प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें. 

किस दिन करें विसर्जन
अगर आपके घर में इको फ्रेंडली मूर्ति स्थापित होती है तो घर पर ही बड़े बर्तन या बाल्टी में पानी भरें और मूर्ति को विसर्जित कर दें. धीरे-धीरे मूर्ति जब पहले वाले प्राकृतिक रूप में पानी में घुलें तो उस पानी को गमले में डालें, ध्यान रहे पानी इधर उधर न गिरे या किसी के पांव के नीचे न आए. विसर्जन के लिए सोमवार का दिन अति शुभ होता है और मंगलवार को मूर्ति विसर्जन कतई न करें. सूर्यास्त के बाद मूर्ति को नदी में प्रवाहित न करें और किसी गंदी जगह पर पुरानी मूर्तियों को न छोड़ें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Diwali 2025: दिवाली से पहले ही जानें किन 4 राशि वालों पर होती है मां लक्ष्मी की कृपा,ऐशो आराम में कटती है जिंदगी, होते बहुत लकी!

और पढ़ें- Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर राशि अनुसार दान कर पाएं कृपा, जागते ही श्रीहरि चमकाएंगे आपकी किस्मत!

और पढ़ें- Kali Puja 2025: कार्तिक अमावस्या की रात काली पूजा में माता को अर्पित करें उनके प्रिय भोग, भय और संकट से होंगे मुक्त

