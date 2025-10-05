Advertisement
trendingNow12948809
Hindi Newsधर्म

Yam Deepak 2025: कब निकलेगा यम का दीपक, इसके लिए कौन सी दिशा सही और क्या है मुहूर्त, जानें पूरी डीटेल!

Diwali 2025 Yam Deepak: दीपावली के पांच दिन के उत्सव में धनतेरस का बहुत महत्व है. इस दिन यम का दीपक जलाया जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दीपक यमराज की कृपा उन घरों पर बरसती है जहां पर यम का दीपक नियम अनुसार जलाया जाता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 05, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yama Deepak 2025
Yama Deepak 2025

Yam Deepak 2025 Kab Hai: दीपावली पर्व का उत्सव जल्द ही शुरू हो जाएगा. दिवाली आने से पहले कई और नियमों का पालन करना होता है जैसे धनतेरस के नियम, साफ सफाई, यम का दीपक आदि, इसका बाद आती है दिवाली. दीपावली पर्व धनतेरस यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि से शुरू हो जाता है, इस दिन यम का दीपक जलाने का विधान है. मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज के नाम से इस दिन एक दीपक जलाकर घर से निकाला जाता है. दीपक जलाते हुए यह कामना की जाती है कि घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा हो और यम देव का आशीर्वाद घर पर बना रहे. आइए यम के दीपक से जुड़ी सभी प्रमुख बातों और नियमों को जानें.

धनतेरत त्रयोदशी तिथि पर निकलेगा यम का दीपक? (Trayodashi Tithi And Shubh Muhurat)
हिंदू पंचांग की मानें तो कार्तिक माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस साल 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे शुरू होगी. तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 01:51 बजे समाप्त हो जाएगी. पंचांग के अनुसार 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन यम का दीपक भी घर से निकाला जाएगा.

दीये की दिशा और स्थान से जुड़ा नियम (Direction To Light Yam Diya)
यम का दीपक हमेशा से दक्षिण मुखी होना चाहिए यानी जहा भी दीपक को रखें इस बात का ध्यान रखें कि दीपक की दक्षिण दिशा में हो इसके साथ आप भी दीपक जलाएं को आपका मुख भी दक्षिण दिशा में होना चाहिए. दक्षिण दिशा के स्वामी मृत्यु के देवता यमराज हैं और जब इस दिशा में दीपक जलाया जाता है तो यमराज अति प्रसन्न होकर सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं व मृत्यु के भय से मुक्ति देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दीया जलाने से जुड़ी सावधानियां (Yam Deepak 2025 Rules)
जो भी यम का दीया लें ध्यान रखें कि वो चौमुखी हो यानी उसमें 4 बत्तियां लगी होनी चाहिए.
दीपक जलाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करें. 
दीपक जलाने के बाद इसे घर से निकालें और घर के बाहर ही दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख करके रखें.
दीपक जलाते समय सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें कि पूरा परिवार स्वस्थ रहे और सभी परेशानियों से मुक्ति पाए. 
कई बार ऐसा होता है कि यम का दीपक लोग नाली के पास रख आते हैं, ऐसा कतई न करें.
दीपदान से घर में हर ओर सुख-समृद्धि की आवक बनी रहती है. अकाल मृत्यु का भय दूर होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shadashtak Yog 2025: शनि-बुध षडाष्टक योग इन 3 राशिवालों को घोर पैसों की तंगी से उबारेगा, बनेंगे सारे रुके काम और बरसेगा धन!

और पढ़ें- Sharad Purnima: खनखनाकर बरसाएंगी मां लक्ष्मी आप पर धन, शरद पूर्णिमा की रात को चुपचाप कर लें ये 4 उपाय!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

diwali news

Trending news

पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
;