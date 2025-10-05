Yam Deepak 2025: कब निकलेगा यम का दीपक, इसके लिए कौन सी दिशा सही और क्या है मुहूर्त, जानें पूरी डीटेल!

Yam Deepak 2025 Kab Hai: दीपावली पर्व का उत्सव जल्द ही शुरू हो जाएगा. दिवाली आने से पहले कई और नियमों का पालन करना होता है जैसे धनतेरस के नियम, साफ सफाई, यम का दीपक आदि, इसका बाद आती है दिवाली. दीपावली पर्व धनतेरस यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि से शुरू हो जाता है, इस दिन यम का दीपक जलाने का विधान है. मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज के नाम से इस दिन एक दीपक जलाकर घर से निकाला जाता है. दीपक जलाते हुए यह कामना की जाती है कि घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा हो और यम देव का आशीर्वाद घर पर बना रहे. आइए यम के दीपक से जुड़ी सभी प्रमुख बातों और नियमों को जानें.

धनतेरत त्रयोदशी तिथि पर निकलेगा यम का दीपक? (Trayodashi Tithi And Shubh Muhurat)

हिंदू पंचांग की मानें तो कार्तिक माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस साल 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे शुरू होगी. तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 01:51 बजे समाप्त हो जाएगी. पंचांग के अनुसार 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन यम का दीपक भी घर से निकाला जाएगा.

दीये की दिशा और स्थान से जुड़ा नियम (Direction To Light Yam Diya)

यम का दीपक हमेशा से दक्षिण मुखी होना चाहिए यानी जहा भी दीपक को रखें इस बात का ध्यान रखें कि दीपक की दक्षिण दिशा में हो इसके साथ आप भी दीपक जलाएं को आपका मुख भी दक्षिण दिशा में होना चाहिए. दक्षिण दिशा के स्वामी मृत्यु के देवता यमराज हैं और जब इस दिशा में दीपक जलाया जाता है तो यमराज अति प्रसन्न होकर सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं व मृत्यु के भय से मुक्ति देते हैं.

दीया जलाने से जुड़ी सावधानियां (Yam Deepak 2025 Rules)

जो भी यम का दीया लें ध्यान रखें कि वो चौमुखी हो यानी उसमें 4 बत्तियां लगी होनी चाहिए.

दीपक जलाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करें.

दीपक जलाने के बाद इसे घर से निकालें और घर के बाहर ही दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख करके रखें.

दीपक जलाते समय सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें कि पूरा परिवार स्वस्थ रहे और सभी परेशानियों से मुक्ति पाए.

कई बार ऐसा होता है कि यम का दीपक लोग नाली के पास रख आते हैं, ऐसा कतई न करें.

दीपदान से घर में हर ओर सुख-समृद्धि की आवक बनी रहती है. अकाल मृत्यु का भय दूर होता है.

