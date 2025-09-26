Diwali Calendar 2025: धनतेरस... नरक चतुर्दशी से भाई दूज की डेट का कन्फ्यूजन होगा दूर, नोट करें दिवाली के शुभ मुहूर्त की पूरी लिस्ट!

Diwali Calendar 2025 Shubh Muhurat Timings: दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. देश के कई बड़े पर्व त्योहारों में से एक दीपावली हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह की अमावस्या पर मनाने का विधान है. वैसे तो दीपावली के लिए एक तिथि तय है लेकिन इस पर्व के पहले और बाद में भी कई पर्व मनाए जाते हैं. इस तरह दिवाली के समय पर्व की एक पूरी शृंखला चलती है. ऐसे में आइए धनतेरस से लेकर दिवाली तक का एक पूरा कैलेंडर देखें जिसमें तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त के बारे में बताया गया है.

धनतेरस पूजा (Dhanteras 2025 date)

धनतेरस से दिवाली त्योहार की शुरुआत मानी जाती है. इस दिन भगवान धनवंतरी और धन के देवता कुबेर देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. वैदिक पंचांग के अनुसार, साल 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार को मनाया जाएगा. इस दिन की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जान लीजिए-

धनतेरस पूजा मुहूर्त: शाम को 7:15 बजे से रात 8:19 बजे तक होगा.

प्रदोष काल: शाम को 5:48 बजे से रात 8:19 बजे तक होगा.

वृषभ काल: शाम को 7:15 बजे से रात 9:11 बजे तक होगा.

छोटी दिवाली (नरक चतुर्दशी) (Chhoti Diwali 2025)

छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी दीपावली से एक दिन पहले आती है जिसका एक और नाम काली चौदस भी है. इस दिन लोग घर को साफ करते हैं और मां काली और हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं. छोटी दिवाली इस साल 19 अक्टूबर को होगी जिसके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए- काली चौदस मुहूर्त: रात 11:41 बजे से देर रात 12:31 बजे तक होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दीपावली पर श्री लक्ष्मी गणेश पूजन मुहूर्त (Diwali Calendar 2025)

द्रिक पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर 2025 को सुबह 03:44 बजे शुरू होकर 21 अक्टूबर 2025 की सुबह 05:54 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि में इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को मनाई जाएंगी. जिसके लिए आइए पूजा आदि का मुहूर्त जान लें-

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त: शाम को 7:8 बजे से लेकर रात 8:18 बजे तक होगा.

प्रदोष काल: शाम को 5:46 बजे से लेकर रात 8:18 बजे तक होगा.

वृषभ काल: रात को 7:8 बजे से लेकर रात 9:3 बजे तक होगा.

इन शुभ मुहूर्त में आप धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेष जी की पूजा कर सकते हैं.

गोवर्धन पूजा मुहूर्त (Govardhan Puja date)

दिवाली पर्व के एक दिन बाद यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा मनाने का विधान है. हालांकि इस बार गोवर्धन पूजा बुधवार 22 अक्टूबर को होगी जिसके लिए पूजा का मुहूर्त जान लीजिए.

गोवर्धन पूजा के लिए प्रातःकाल मुहूर्त: सुबह 6:26 बजे से लेकर सुबह 8:42 बजे तक होगा.

गोवर्धन पूजा के लिए सायाह्न काल मुहूर्त: दोपहर 3:29 बजे से लेकर शाम को 5:44 बजे तक होगा.

भाई दूज के लिए शुभ मुहूर्त (Bhai Dooj 2025 date)

पंचांग को देखें तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि पर भाई दूज पर्व मनाने का विधान है. यम द्वितीया के रूप में जाना जाने वाला यह पर्व भाई बहन के स्नेह को दर्शाता है.गुरुवार, 23 अक्टूबर को इस साल भाई दूज मनाया जाएगा जिसके लिए शुभ मुहूर्त हैं-

भाई दूज अपराह्न समय: दोपहर में 1:13 बजे से लेकर दोपहर के 3:28 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन मंत्रों का जाप कर पाएं मानसिक शांति, मिलेगी महादेव की कृपा और कुबेर देव से धन का आशीर्वाद!

और पढ़ें- Baby Girl Names: माता महागौरी के नाम पर रखें बिटिया का नाम, जीवनभर बरसेगी आपकी लाडली पर मातारानी की कृपा!