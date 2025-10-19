Advertisement
धर्म

Diwali Swapna Shastra: दिवाली पर दिख जाएं ये 3 चमत्कारी सपने तो समझ लें होने वाले हैं महाधनवान, जानें मां लक्ष्मी क्या दे रहीं संकेत!

Diwali Swapna Shastra:  दिवाली का त्यौहार इस साल 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. दिवाली के त्यौहार के दौरान अगर कुछ विशेष सपने दिखाई दें तो समझ लें कि माता लक्ष्मी की आपके घर पर कृपा बनी हुई है. सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होने वाली है ऐसे कौन से सपने संकेत देते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 19, 2025, 03:43 PM IST
Trending Photos

Diwali dreams meaning
Diwali Swapna Shastra: सनातन धर्म में दिवाली पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस पर्व पर देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है. दिवाली का त्यौहार इस साल 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. इस त्योहार पर अगर आपको कुछ विशेष सपने दिखाई दे रहे हैं तो समझ लें की आप पर मां लक्ष्मी धन धान्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार दिवाली पर दिखने वाले सपने का बहुत महत्व होता है. स्वस्तिक, ॐ, मंदिर आदि देखना शुभ सपने होते हैं. इस कड़ी में हम जानेंगे दिवाली के दौरान दिखने वाले सपनों का मतलब क्या है.

सपने में स्वस्तिक, ॐ या शंख दिखाई देना
स्वप्न शास्त्र की मानें तो सपने में स्वस्तिक चिह्न बना दिखे या ॐ या शंख दिखे तो समझ लें कि मां लक्ष्मी आपको आपके जीवन से जुड़े बड़े संकेत दे रही हैं. दिवाली से पहले या दिवाली की रात को ऐसे सपने दिखें तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है. आपके घर में देवी लक्ष्मी का प्रवेश करने वाली है और घर से पैसों की तंगी दूर होने वाली है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने वाला है. 

सपने में मंदिर देखना
दिवाली से पहले सपने में अगर कोई मंदिर दिखे जिसमें आप प्रवेश कर रहे हों तो ऐसे सपने संकेत देते हैं कि आपकी लंबे समय से चल रही मेहनत रंग लाएगी. राजनैतिक करियर में सफलता के रास्ते खुलेंगे. आध्यात्मिक रूप से आपका विकास हो सकता है. इस दिवाली से देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी.

दीपक या अखंड ज्योति का दिखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अगर अखंड ज्योति दिखती है तो समझ लें कि आपके भाग्य खुलने वाले हैं. देवी लक्ष्मी आपको संकेत दे रही हैं कि वो अपनी कृपा आप पर हमेशा ध्यान बनाए रखने वाली हैं. इस दिवाली से आपके जीवन में स्थिरता आएगी, शांति समृद्धि और आयु में वृद्धि हो सकती है. यह सपना संकेत दे सकती है कि बड़ी से बड़ी दिक्कतें दूर होने वाली हैं और तरक्की हो सकती है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

