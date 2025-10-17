Narak Chaturdashi 2025: भारत के हर राज्‍य में दिवाली का त्‍योहार मनाया जाता है लेकिन इस महापर्व को लेकर हर राज्‍य की कुछ अपनी अलग परंपराएं हैं. जैसे- गोवा में दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं. साथ ही यहां इस दिन प्रमुख तौर पर भगवान कृष्‍ण की पूजा होती है और इसके पीछे एक कथा है.

नरक चौदस पर नरकासुर का पुतला दहन

गोवा में नरक चतुर्दशी या नरक चौदस के दिन जगह-जगह पर नरकासुर राक्षस का पुतला जलाया जाता है. दरअसल, इसी दिन भगवान कृष्‍ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था. इसलिए दशहरे पर रावण दहन की तरह यहां नरक चतुर्दशी पर नरकासुर का पुतला बनाकर जलाते हैं. इसे भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि पूरे देश में दिवाली पर्व का कनेक्‍शन भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्‍या लौटने से है, वहीं गोवा में दिवाली का संबंध नरकासुर राक्षस के वध से है. जिसमें भगवान कृष्‍ण ने नरकासुर का वध करके उसके अत्याचारों से दुनिया को मुक्त किया था.

धूमधाम से मनती है नरक चौदस

नरक चतुर्दशी के दिन गोवा में छोटे-बड़े सभी प्रकार के पुतले बनाए जाते हैं. साथ ही इनमें आतिशबाजी भरी जाती है. फिर गांवों और शहरों के प्रमुख स्थानों पर इन पुतलों का दहन किया जाता है. लोग मिलकर भगवान कृष्‍ण की आराधना करते हैं और और बुराई के अंत की खुशी मनाते हैं. इसलिए यहां दिवाली से ज्‍यादा नरक चौदस की धूम रहती है.

