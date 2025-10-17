Advertisement
trendingNow12964968
Hindi Newsधर्म

गोवा में नरक चौदस पर क्‍यों होता है पुतला दहन? दिवाली पर होती है कृष्‍णजी की पूजा

Diwali 2025: दिवाली पर सभी जगह मां लक्ष्‍मी की पूजा होती है. इसी दिन भगवान राम अयोध्‍या लौटे थे और उनके स्‍वागत में असंख्‍य दीपक जलाए गए थे. लेकिन गोवा में दिवाली और उससे एक दिन पहले नरक चौदस को लेकर अलग तरह का सेलिब्रेशन होता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोवा में नरक चौदस पर क्‍यों होता है पुतला दहन? दिवाली पर होती है कृष्‍णजी की पूजा

Narak Chaturdashi 2025: भारत के हर राज्‍य में दिवाली का त्‍योहार मनाया जाता है लेकिन इस महापर्व को लेकर हर राज्‍य की कुछ अपनी अलग परंपराएं हैं. जैसे- गोवा में दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं. साथ ही यहां इस दिन प्रमुख तौर पर भगवान कृष्‍ण की पूजा होती है और इसके पीछे एक कथा है. 

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मी लड़कियों से शादी करने वालों की खुलती है किस्‍मत, धन का लग जाता है अंबार, दिलाती हैं सम्‍मान

 

नरक चौदस पर नरकासुर का पुतला दहन 

Add Zee News as a Preferred Source

गोवा में नरक चतुर्दशी या नरक चौदस के दिन जगह-जगह पर नरकासुर राक्षस का पुतला जलाया जाता है. दरअसल, इसी दिन भगवान कृष्‍ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था. इसलिए दशहरे पर रावण दहन की तरह यहां नरक चतुर्दशी पर नरकासुर का पुतला बनाकर जलाते हैं. इसे भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि पूरे देश में दिवाली पर्व का कनेक्‍शन भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्‍या लौटने से है, वहीं गोवा में दिवाली का संबंध नरकासुर राक्षस के वध से है. जिसमें भगवान कृष्‍ण ने नरकासुर का वध करके उसके अत्याचारों से दुनिया को मुक्त किया था. 

यह भी पढ़ें: इस हफ्ते मेष से मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? पढ़ें साप्‍ताहिक लव राशिफल

धूमधाम से मनती है नरक चौदस 

नरक चतुर्दशी के दिन गोवा में छोटे-बड़े सभी प्रकार के पुतले बनाए जाते हैं. साथ ही इनमें आतिशबाजी भरी जाती है. फिर गांवों और शहरों के प्रमुख स्थानों पर इन पुतलों का दहन किया जाता है. लोग मिलकर भगवान कृष्‍ण की आराधना करते हैं और और बुराई के अंत की खुशी मनाते हैं. इसलिए यहां दिवाली से ज्‍यादा नरक चौदस की धूम रहती है. 

यह भी पढ़ें: सूर्य का शुक्र की राशि में गोचर, सुपर रिच बनेंगे वृषभ राशि समेत इन राशियों के लोग, जीवन में होगा मंगल ही मंगल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

diwali news

Trending news

क्या नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दिया फैसला
allahabad high court news
क्या नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दिया फैसला
Gujarat cabinet expansion Live: आज सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण, चुनाव से पहले कौन सा समीकरण बना रही बीजेपी?
Gujarat
Gujarat cabinet expansion Live: आज सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण, चुनाव से पहले कौन सा समीकरण बना रही बीजेपी?
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
Monsoon
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
Science news in Hindi
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
Egypt
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
Andhra pradesh news
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील