Kali Puja 2025: कार्तिक अमावस्या तिथि पर काली पूजा, जानें माता की पूजा का शुभ मुहूर्त विधि और मंत्र!

Diwali Kali Puja 2025 kaise kare: सनातन परंपरा में ऊर्ज शक्ति और आत्मविशास का वरदान देने वाली माता काली की पूजा बड़े ही धूमधाम से करने का विधान है. कार्तिक अमावस्या पर काली पूजा का पर्व मनाया जाता है. इस पर्व पर आधी रात को भक्त माता काली की शुभ मुहू्र्त में पूरे विधि विधान से करते है और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. देवी मां की दस महाविद्या में से एक मां काली की पूजा देश के कई राज्यों में भव्य रूप से की जाती है जैसे पश्चिम बंगाल और ओडिसा में तो काली पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है. आइए जानें आज यानी 20 अक्टूबर को रात में कब काली पूजा का मुहूर्त है और किस विधि से भक्त माता की पूजा करेंगे.

काली पूजा का शुभ मुहूर्त

हालांकि जगह के अनुसार समय में कुछ मिनट का बदलाव हो सकता है. 20 अक्टूबर 2025 की दोपहर 03:44 बजे से लेकर 21 अक्टूबर 2025 को शाम 05:54 बजे तक कार्तिक अमावस्या तिथि है. इस दिन मां काली की विशेष पूजा रात में की जाएगी.निशिता काल में काली पूजा का मुहूर्त नीशित काल में 20 अक्टूबर रात 11:55 बजे से 21 अक्टूबर रात 12:44 बजे तक है.

पूजा सामग्री

काली पूजा 2025 सामग्री ( Kali Puja 2025 Samagri)

भगवान गणेश की मूर्ति

भगवान विष्णु की मूर्ति

मां काली की प्रतिमा

धूप-दीप

तांत्रिक प्रतीकों, चावल

दरबा घासट, चंदन पाउडर

कैसे करें मां काली की पूजा

स्नान-ध्यान करें और साफ कपड़े पहनें.

ईशान कोण में एक चौकी लगाएं और लाल कपड़ा बिछाएं.

उस पर काली माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें.

मां काली को गंगाजल से स्नान कराएं और साधना शुरू करें.

माता को हल्दी, चंदन, रोली अक्षत आदि चढ़ाएं और फिर गुड़हल या लाल फूल चढ़ाएं.

माता के सामने दीपक जलाएं और उनके सामने हाथ जोड़कर ध्यान करें.

अब माता काली को उनके प्रिय भोग चढ़ाएं, जैसे खीर, मौसमी फल, मिठाई आदि.

अब माता काली को धूप दीप दिखाकर उनके मंत्रों का जाप करें.

माता की भव्य आरती कर उनकी आरती कर पूजा को संपन्न करें.

माता काली को प्रणाम कर पूरी श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना करे माता आपके जीवन से सभी संकटों को दूर करें.

माता काली के मंत्र

'ॐ क्रीं कालीकायै नमः'

‘ॐ क्रीं काली'

‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे'

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए रवििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

