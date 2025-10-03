Advertisement
trendingNow12945852
Hindi Newsधर्म

Diwali 2025: दिवाली की साफ-सफाई में अगर मिल गई ये 5 चीजें तो समझ लें घर में है देवी लक्ष्मी का वास, अथाह सुख धन की होगी प्राप्ति!

Diwali 2025 Sanket: दिवाली से पहले लोग घर की साफ सफाई करते हैं. इस दौरान कई पुरानी चीजें भी मिल जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर दिलावी की सफाई के समय 5 चीजें मिल जाएं तो इसके कई शुभ संकेत हो सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Diwali 2025
Diwali 2025

Diwali 2025 Upay: दिवाली पर्व की धूम दिवाली आने के काफी दिन पहले से ही शुरू हो जाती है. धनतेरस से शुरू होने वाले दिवाली पर्व पर घर की साफ सफाई जोरोशोरों से की जाती है और घर को सजाया जाता है. दिवाली पर्व पर पूरे घर की रौनक बढ़ जाती है. इस साल दिवाली पर्व 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी. ध्यान दें कि दिवाली के समय कई ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि आपके घर पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा है. इसी तरह दिवाली की साप सफाई में अगर चीजें मिल जाएं तो समझ लीजिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास है और कभी भी घर के सजस्यों को धन संबंधी दिक्कतें नहीं हो सकती हैं. आइए जानें सफाई में मिली कौन सी चीजें अति शुभ संकेत देती हैं.

दिवाली की सफाई में कौन सी चीजें मिलना अति शुभ
दिवाली की सफाई में पैसों का मिलना
कई बार ऐसा होता है कि साफ सफाई के दौरान कपड़ों के जेब से या पुराने पर्स में पैसे मिल जाते हैं, जिसे पहले कभी रखकर भूल गए हों. अगर ऐन दिवाली की सफाई के वक्त ही ऐसा हो तो समझ लें कि आपके घर पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा है और दिवाली के समय से ही घर के दिन फिरने वाले हैं.

दिवाली की सफाई में चावल या अक्षत मिलना
चावल यानी अक्षत का मिलना घर में धन वृद्धि का संकेत देता है. घर के सदस्यों की विलासिता बढ़ने वाली है. इसके अलावा अक्षत का मिलना घर के सदस्यों के शुक्र ग्रह मजबूत होने सा संकेत देता है जिससे घर की समृद्धि बढ़ती है. सौभाग्य और धन की आवक बढ़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिवाली की सफाई में लाल कपड़े का मिलना
धन की देवी मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने और घर में लक्ष्मी जी का वास होने का संकेत इससे भी मिलता है कि दिवाली की सफाई के समय साफ लाल कपड़ा या चुनरी मिल जाएं. इसका मतलब है कि घर के सदस्यों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं.

दिवाली की सफाई में शंख या कौड़ी मिलना
दिवाली की सफाई के दौरान अगर घर के सामान से शंख या कौड़ी निकल आए तो यह एक एक अति शुभ संकेत हैं. जिसका अर्थ है कि आपके घर में धन संबंधी कई सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं. कौड़ी मिलना धन और भौतिक सुख में वृद्धि का संकेत देता है.

दिवाली की सफाई में मोरपंख मिलना
दिवाली की सफाई में अगर किसी को मोरपंख मिल जाए तो समझ ले कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा घर पर एक साथ बरसने वाली है. धन संबंधी समस्याओं का अंत और दुखों का नाश जल्द ही होने वाला है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Garuda Purana: शख्स झूठा है या सच्चा, पता लगाने के लिए गरुड़ पुराण की इन बातों पर करें गौर, नहीं खाएंगे धोखा!

और पढ़ें- Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर करें गोमती चक्र और कौड़ियों का उपाय, मिलगा धन सुख और शांति का आशीर्वाद!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

diwali news

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;