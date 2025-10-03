Diwali 2025: दिवाली की साफ-सफाई में अगर मिल गई ये 5 चीजें तो समझ लें घर में है देवी लक्ष्मी का वास, अथाह सुख धन की होगी प्राप्ति!

Diwali 2025 Upay: दिवाली पर्व की धूम दिवाली आने के काफी दिन पहले से ही शुरू हो जाती है. धनतेरस से शुरू होने वाले दिवाली पर्व पर घर की साफ सफाई जोरोशोरों से की जाती है और घर को सजाया जाता है. दिवाली पर्व पर पूरे घर की रौनक बढ़ जाती है. इस साल दिवाली पर्व 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी. ध्यान दें कि दिवाली के समय कई ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि आपके घर पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा है. इसी तरह दिवाली की साप सफाई में अगर चीजें मिल जाएं तो समझ लीजिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास है और कभी भी घर के सजस्यों को धन संबंधी दिक्कतें नहीं हो सकती हैं. आइए जानें सफाई में मिली कौन सी चीजें अति शुभ संकेत देती हैं.

दिवाली की सफाई में कौन सी चीजें मिलना अति शुभ

दिवाली की सफाई में पैसों का मिलना

कई बार ऐसा होता है कि साफ सफाई के दौरान कपड़ों के जेब से या पुराने पर्स में पैसे मिल जाते हैं, जिसे पहले कभी रखकर भूल गए हों. अगर ऐन दिवाली की सफाई के वक्त ही ऐसा हो तो समझ लें कि आपके घर पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा है और दिवाली के समय से ही घर के दिन फिरने वाले हैं.

दिवाली की सफाई में चावल या अक्षत मिलना

चावल यानी अक्षत का मिलना घर में धन वृद्धि का संकेत देता है. घर के सदस्यों की विलासिता बढ़ने वाली है. इसके अलावा अक्षत का मिलना घर के सदस्यों के शुक्र ग्रह मजबूत होने सा संकेत देता है जिससे घर की समृद्धि बढ़ती है. सौभाग्य और धन की आवक बढ़ सकती है.

दिवाली की सफाई में लाल कपड़े का मिलना

धन की देवी मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने और घर में लक्ष्मी जी का वास होने का संकेत इससे भी मिलता है कि दिवाली की सफाई के समय साफ लाल कपड़ा या चुनरी मिल जाएं. इसका मतलब है कि घर के सदस्यों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं.

दिवाली की सफाई में शंख या कौड़ी मिलना

दिवाली की सफाई के दौरान अगर घर के सामान से शंख या कौड़ी निकल आए तो यह एक एक अति शुभ संकेत हैं. जिसका अर्थ है कि आपके घर में धन संबंधी कई सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं. कौड़ी मिलना धन और भौतिक सुख में वृद्धि का संकेत देता है.

दिवाली की सफाई में मोरपंख मिलना

दिवाली की सफाई में अगर किसी को मोरपंख मिल जाए तो समझ ले कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा घर पर एक साथ बरसने वाली है. धन संबंधी समस्याओं का अंत और दुखों का नाश जल्द ही होने वाला है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

