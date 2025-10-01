Diwali 2025: दिवाली पर बेटे या बिटिया का हुआ है जन्म? तो दें लक्ष्मी-गणेश से जुड़े धार्मिक और यूनीक नाम!

Baby Girl And Boy Names With Meaning: हिंदू धर्म के अनुसार बच्चे को जो नाम हम देते हैं उसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में जब भी कभी बच्चे को नाम दें तो सोच समझकर ही दें. अगर बेटे या बिटिया का का जन्म दिवाली के समय हुआ हो या दिवाली के आसपास के समय में हुआ हो तो उसे गणेश जी या लक्ष्मी से जुड़े सुंदर और यूनीक नाम दे सकते हैं. आइए जानें दिवाली के समय जन्में बच्चे को कौन से नाम दें.

गणेश जी के नाम रखें बेटे का नाम

अथर्व-अथर्व का अर्थ है ज्ञान जो गणेश जी का ही एक नाम है और चार वेदों में से एक अथर्व है, अ अक्षर से अपने बेटे को ये नाम दे सकते हैं.

अश्‍ऋथ- अश्‍ऋथ का अर्थ है आश्रय देने वाला और रक्षा करने वाला. इस नाम से भगवान गणेश को भी जाना जाता है.

शुभम- शुभम नाम का अर्थ होगा शुभ करने वाला, कार्यों में सकारात्मकता लाने वाला, यानी गणेश जी. यह नाम भी आप अपने बेटे के लिए चुन सकते हैं.

विनायक- गणेश जी को विनायक भी कहते हैं. जिसका अर्थ है 'बाधा हटाने वाला'. यह नाम सुंदर है और यूनिक भी है.

कवीश- कवीश का अर्थ है कवियों का राजा, यह नाम भगवान गणेश से जुड़ा है.

गौरिक- बेबी बॉय के लिए आप गौरिक नाम चुन सकते हैं. भगवान गणेश के अनेक नामों में से यह सुंदर नाम अपने बेटे के लिए चुन सकते हैं.

अद्वैथ- अद्वैथ का अर्थ है अनोखा और अनूठा, जिसके जैसा दूसरा कोई न हो. देवताओं में गणेश जी सबसे अलग हैं.

अपनी बिटिया को दें मां लक्ष्मी से जुड़े सुंदर नाम

पद्मिनी- कमल जैसी सुंदर

ऐश्वर्या- धन, सम्पदा

अदित्रि- मां लक्ष्‍मी का एक और नाम. इसका अर्थ है सर्वोच्च सम्मान.

देवाश्री- मां लक्ष्‍मी का एक और नाम.

कल्‍याणी- कल्‍याणी का अर्थ है कल्याण करने वाली यानी मां लक्ष्मी.

उर्वी- मां लक्ष्‍मी का एक और नाम.

आपनी बेटी को रमा, पद्मालया, कमला, श्री, पद्मा, हिरण्मयी जैसे सुंदर नाम दे सकते हैं.

