Hindi Newsधर्म

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इन 5 चीजों को खरीदकर पाएं मां लक्ष्मी की कृपा, धन धान्य से भरा रहेगा घर!

Dhanteras Par Kya kharide: धनतेरस पर खूब खरीदारी की जाती है. इस बार भी लोग धनतेरस पर कई वस्तुएं खरीदकर घर ले आएंगे. आइए जानें कौन सी 5 चीजों की खरीददारी करना घर के लिए शुभ और सकारात्मक होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:53 PM IST
Dhanteras 2025 Shopping: कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस पर्व मनाया जाता है. इस साल धनतेरस पर्व 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. धनतेरस के दिन कुछ विशेष वस्तुओं को खरीदने की परंपरा चली आ रही है. मान्यता है कि कुछ चीजों को धनतेरस के दिन खरीदने से घर में सकारात्मकता आती है और धन संबंधी परेशानियों का अंत होता है. आइए इस कड़ी में जानें कौन सी 5 वस्तु धनतेरस पर खरीदें.

सोना और चांदी के गहनें
सोना और चांदी के गहनें धनतेरस के दिन जरूर खरीदें. सोना मां लक्ष्मी का प्रतीक है और चांदी के सिक्के दीपावली के मौके खरीदने की परंपरा है. चांदी के सिक्के पर माता लक्ष्मी और कुबरे की आकृति हो तो ऐसे सिक्के बहुत शुभ मानें जाते हैं.

बर्तन जरूर खरीदें
धनतेरस के दिन पुराने बर्तनों को बदलें और ताम्बे, पीतल, चांदी के बर्तन खरीदें. पीतल के बर्तन मां लक्ष्मी के प्रतीक हैं होते हैं जिनको घर लाने का अर्थ है कि साक्षात घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाना. 

धनतेरस पर खील-बताशें
धनतेरस पर खील-बताशें खरीदना अति शुभ होता है. दिवाली की रात होने वाला लक्ष्मी पूजा के लिए पूजन सामग्री धनतेरस को ही खरीदें. इसके साथ ही खील-बताशे भी जरूर खरीदें. घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती है.

गोमती चक्र और कोड़ियां खरीदें
धनतेरस के दिन गोमती चक्र और कोड़ियां जरूर खरीदें. गोमदी चक्र घर की धन समृद्धि बढ़ाता है और बच्चों की सुरक्षा होती है. कोड़ियां घर में धन की आवक बनाएं रखती हैं.

झाड़ू खरीदकर जरूर लाएं
धनतेरस पर झाडू खरीदना अति शुभ होता है. अगर घर से नकारात्मकता को दूर करना है तो धनतेरस के दिन दिवाली की तमाम चीजें लेकर आएं जैसे दीपक, दक्षिणवर्ती शंख या रुद्राक्ष की माला. लेकिन झाड़ू खरीदकर घर लाना कतई न भूलें. इसके अलावा औषधि, नमक, नई गाड़ी या नया घर भी खरीद सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

