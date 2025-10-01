Advertisement
Diwali 2025: दिवाली में दिख जाएं ये संकेत तो समझ लें मां लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न, सालभर बनी रहेगी माता की कृपा!

Diwali 2025 Shubh Sanket: दिवाली के दिन अगर अचानक कुछ संकेत दिख जाए तो समझ लें कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है. आइए इन संकतों के बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:48 PM IST
Diwali 2025 Shubh Sanket
Diwali 2025 Shubh Sanket

Diwali 2025 Shubh signs: दीपावली के त्योहार पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है. सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भौतिक सुख और संपत्ति की देवी माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है. इस तरह दिवाली पर्व और दिवाली की अमावस्या तिथि बहुत शुभ होती है. इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. मान्यता है कि दिवाली के दिन अगर कुछ शुभ संकेत दिख जाएं तो समझ लें कि पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर में प्रवेश करने आई हैं. आप पर माता लक्ष्मी की विशेष आशीर्वाद है. आइए दिवाली के दिन दिखने वाले संकेतों के बारे में जानें.

उल्लू का दिखना 
अगर दिवाली के दिन उल्लू के दर्शन हो जाएं तो इससे शुभ संकेत और कुछ नहीं हो सकता है. जल्द ही कोई शुभ समाचार आपके घर आने वाला है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है. दिवाली के दिन अगर किसी भी समय छछूंदर दिख जाए तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है. ऐसे में आर्थिक स्थिति बेहतर होती है धन कई माध्यम से घर में आता है.

दिवाली पर बिल्ली का घर आना
दिवाली के दिन अगर बिल्ली अचानक घर में आ जाए या बिल्ली दिखाई दे दे तो समझ लें कि यह आपके घर परिवार के लिए बहुत शुभ संकेत है. ऐसे संकेत का अर्थ है कि माता लक्ष्मी पूरे परिवार पर प्रसन्न हैं और धन का आशीर्वाद देने दिवाली के दिन खुद घर में आई हैं.

कमल के फूल का दिखना 
अगर दिवाली के मौके पर कमल का फूल कहीं पर दिख जाए तो समझ लें कि माता लक्ष्मी आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली हैं और घर के संचित धन में लगातार वृद्धि होने वाला है. मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

कौए का दिखना 
दिवाली पर अमावस्या तिथि होती है और इस दिन अगर कौए दिख जाएं तो समझ ले की पितृ आपसे प्रसन्न हैं और आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं. जिससे धन और समृद्धि की आवक आपके घर में बनी रहेगी. इसके साथ ही माता लक्ष्मी भी सालभर आप पर धन का आशीर्वाद बरसाएंगी. 

दिवाली के दिन अन्य शुभ संकेत
दिवाली के दिन अगर आपको अचानक गाय, छिपकली या किन्नर दिख जाएं तो समझ लें कि जल्द ही आपके जीवन में शुभ और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन मंत्रों का जाप कर पाएं मानसिक शांति, मिलेगी महादेव की कृपा और कुबेर देव से धन का आशीर्वाद!

और पढ़ें- Diwali Calendar 2025: धनतेरस... नरक चतुर्दशी से भाई दूज की डेट का कन्फ्यूजन होगा दूर, नोट करें दिवाली के शुभ मुहूर्त की पूरी लिस्ट!

