Diwali Puaja Samagri: इन 11 चीजों के बिना अधूरी मानी जाती है दिवाली की पूजा, जानें क्या-क्या रखना है जरूरी

Diwali 2025 Puja Samagri: कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपों का पावन पर्व दीपावली मनाया जाता है। इस वर्ष 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार) को यह महापर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बार दिवाली पर हंस महापुरुष योग, बुधादित्य योग और हस्त नक्षत्र का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय मान्यता है कि इन योगों में मां लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और घर-परिवार में धन, वैभव और सुख-समृद्धि का स्थायी वास होता है।

दिवाली का धार्मिक महत्व

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, दीपावली का पर्व भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है. कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था. इसलिए यह दिन मां लक्ष्मी की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है. प्रदोष काल में घर, दुकान, मंदिर और कार्यस्थल पर विधिवत पूजा करने से देवी प्रसन्न होती हैं और जीवन में स्थायी समृद्धि आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिवाली 2025 के लिए संपूर्ण पूजन सामग्री

देवी-देवता पूजन सामग्री

लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्तियां

पान के पत्ते और फूल-मालाएं

आम के पत्ते और बंदनवार

चांदी या तांबे की पूजन थाली

चौकी (लाल वस्त्र से सजी हुई)

“शुभ” और “लाभ” वाले चिन्ह या स्टिकर

पूजा के पात्र और सामग्री

गंगाजल, कटोरी, पूजन बर्तन

साफ कलश और नारियल

मिठाई, मौसमी फल, खील-बताशे, मखाने

पंचमेवा (काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा, अखरोट)

धनिया के बीज और रंगोली के रंग

पूजन के लिए उपयोगी वस्तुएं

सुपारी, लौंग, इलायची

कपूर और घी या तेल का दीपक

धूप, अगरबत्ती

रक्षा सूत्र, रोली, चावल, हल्दी, कुमकुम

आरती पुस्तक, लक्ष्मी पूजन विधि या चालीसा की किताब

दिवाली 2025 के शुभ मुहूर्त

लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल मुहूर्त: शाम 07:08 से 08:18 बजे तक

(यही समय गृहस्थों और व्यापारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है)

विशेष मुहूर्त वर्गवार

ऑफिस/व्यापार के लिए (लाभ)- दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक

छात्रों के लिए (अमृत)- शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक

गृहस्थ, किसान और व्यापारी- शाम 7:32 से रात 9:28 बजे तक

नए व्यापारी (चंचल)- शाम 5:55 से 7:25 बजे तक

परंपरागत व्यापारी (शुभ)- रात 3:25 से 4:55 बजे तक

साधक वर्ग (लाभ)- रात 12:25 से 1:55 बजे तक

निशिता काल पूजन मुहूर्त (दीपावली की मध्यरात्रि पूजा)

निशिता काल- रात 11:41 से 12:31 बजे तक

सिंह लग्न काल- सुबह 1:38 से 3:56 बजे तक

ब्रह्म मुहूर्त (21 अक्टूबर 2025)

सुबह 3:55 से 5:25 बजे तक सभी के लिए अत्यंत शुभ समय

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)