Vastu Tips: दिवाली पर दुरुस्त करें वास्तु, इन 5 चीजों को सही जगह पर रखते ही मां लक्ष्मी मुस्कुराकर करेंगी घर में प्रवेश!

Diwali Vastu Tips: हिंदू धर्म में दिवाली उन बड़े त्योहारों में से एक है जिसे लेकर तैयारी कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है. हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि पर दीवाली मनाने का विधान है. दिवाली से पहले ही घर की साफ सफाई की जाती है और घर का वास्तु ठीक करने के लिए एक से एक वास्तु टिप्स तो अपनाया जाता है. इससे घर साफ हो जाता है और घर से हर तरह के वास्तु दोष का नाश हो जाता है. आइए कुछ ऐसे वस्तुओं के बारे में जानें जिनको दिवाली पर खरीद कर लाएं और घर में सही जगह पर रखें तो इसके शुभ परिणाम जल्द दिखाई जा सकते हैं, साथ ही मां लक्ष्मी दिवाली पर घर में मुस्कुराते हुए प्रवेश करेंगी.

लाफिंग बुद्धा

दिवाली के मौके पर घर में लाफिंग बुद्धा घर लाने से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. दीवाली पर लाफिंग बुद्धा घर लेकर आ रहे हैं तो इसे मुख्य द्वार के सामने अंदर की ओर मुख किए हुए रखें. पूर्व दिशा या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें. घर के अलावा लाफिंग बुद्धा को ऑफिस डेस्क पर भी रखा जा सकता है.

तुलसी का पौधा

तुलसी पौधा अगर दिवाली के समय घर में लगाएं और पूजा करें तो सभी तरह की नकारात्मकता का नाश हो जाए. इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी और कृपा बरसाएंगी. वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार तुलसी के पौधे को घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में रखें. इसे उत्तर-पूर्व दिशा में भी लगाना अति शुभ होगा.

नारियल खरीदना भी शुभ

घर में अगर दिवाली से पहले नारियल खरीदकर घर ले आए तो समझ लें कि मां लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न हो चुकी हैं. मां लक्ष्मी को नारियल अति प्रिय है जिसे घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखना चाहिए. नारियल को लाकर पूजा घर में रखें इससे भी घर में सकारात्मकता फैलती हैं.

कछुआ से घर में आएगी समृद्धि

वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर मेटल का कछुआ घर लाएं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा को आइएगी ही साथ ही घर में शांति सुख और समृद्धि भी आएगी.मेटल का कछुआ उत्तर दिशा में, क्रिस्टल के कछुए को उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में स्थान दें.पूर्व दिशा, मुख्य द्वार पर भी गर की ओर मुख करके रखें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

