Diya Jalane Ke Niyam: मंदिर में दिया जलाते समय न करें ये भूल वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी, इस नियम से जलाएं; होगी हर इच्छा पूरी

Right Way of lighting diya: घर के मंदिर में दीपक जलाने के कुछ नियम होते हैं. आप अगर बिना नियमों का पालन किए दिया जलाएंगे तो इससे आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं. लेख में बताए गए नियमों का पालन करके दिया जलाने से हर मनोकामना पूरी होती है.