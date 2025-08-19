क्या पितरों का श्राद्ध नहीं करने पर संतानों को मिलता है उनका श्राप? पितृ पक्ष से पहले जरूर जान लें ये बात
क्या पितरों का श्राद्ध नहीं करने पर संतानों को मिलता है उनका श्राप? पितृ पक्ष से पहले जरूर जान लें ये बात

Pitru Paksha 2025 Pitra Shrap: अक्सर लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि अगर कोई अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना करें तो क्या पितर अपनी संतान को श्राप दे देते हैं. आइए जानते हैं कि शास्त्र-पुराण में इस बारे में क्या कहा गया है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:07 PM IST
क्या पितरों का श्राद्ध नहीं करने पर संतानों को मिलता है उनका श्राप? पितृ पक्ष से पहले जरूर जान लें ये बात

Pitru Paksha 2025 Pitra Shrap: बहुत बार मन में यह सवाल आता है कि अगर हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध न करें, तो क्या वे नाराज होकर हमें शाप देते हैं? आखिर कोई माता-पिता या पूर्वज अपनी ही संतान को क्यों शाप देंगे? पितृपक्ष के समय तर्पण, श्राद्ध और अन्नदान करने का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि जब पितर संतुष्ट रहते हैं, तो परिवार की उन्नति होती है. लेकिन अगर वे अप्रसन्न हो जाएं तो क्या वास्तव में शाप दे सकते हैं? इसका उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है. आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध क्यों होता है जरूरी और जो लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते उनके साथ क्या होता है, क्या उनके पितर उन्हें श्राप दे देते हैं. 

पितर कौन होते हैं?

गरुड़ पुराण के अनुसार, हमारे पूर्वज ही पितर कहलाते हैं. जब कोई व्यक्ति अपनी आयु पूरी करके इस संसार से विदा लेता है, तो कर्मों का लेखा-जोखा देने के बाद वह कुछ समय के लिए पितृलोक में रहता है. माना जाता है कि पितृलोक में वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त आत्माएं निवास करती हैं. अर्यमा पितृलोक के देवता और अधिपति माने जाते हैं जबकि, यमराज यहां न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं. 

पितृलोक का निवास स्थान

पितरों का निवास स्थान चंद्रमा के ऊपरी भाग में माना गया है. मृत्यु के बाद आत्माएं लगभग एक से सौ वर्ष तक वहां रहती हैं. पितृलोक में भी न्याय व्यवस्था है, जहां श्रेष्ठ पितर आत्माओं के अच्छे-बुरे कर्म का निर्णय करते हैं. जैसे पृथ्वी पर अन्न और अग्नि से शरीर और मन की तृप्ति होती है, वैसे ही पितृलोक में भी व्यवस्था बनी हुई है.

यह भी पढ़ें:  स्वर्ग का हर सुख भोगकर धरती पर जन्म लेते हैं ऐसे लोग, इन गुणों से होती है पहचान

क्या पितर वास्तव में देते हैं श्राप?

अगर आपके घर कोई स्नेहीजन आए और आप उनका आदर-सत्कार न करें या उनकी उपेक्षा करें, तो उन्हें दुख होगा. उनका आहत मन नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करेगा. इसी तरह यदि श्राद्ध और तर्पण द्वारा पितरों का सम्मान न किया जाए, तो वे व्यथित हो जाते हैं. दुखी मन से निकली आह कभी-कभी संतान के जीवन पर विपरीत असर डाल सकती है. श्रीमद्भगवद्गीता में भी श्रीकृष्ण ने कहा है कि किसी का हृदय दुखाना सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि आहत मन की पीड़ा विनाशकारी परिणाम ला सकती है.

दुखी मन की आह का प्रभाव

इतिहास और पुराणों में कई उदाहरण मिलते हैं जहां किसी दुखी व्यक्ति का शाप सच साबित हुआ. महाभारत में रानी गांधारी ने अपने सौ पुत्रों की मृत्यु के बाद श्रीकृष्ण को शाप दिया था कि उनके वंश का भी नाश होगा. समय के साथ वह शाप पूर्ण हुआ. इससे तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पीड़ा से निकली आह की शक्ति बहुत प्रबल होती है.

क्यों जरूरी है पितरों को प्रसन्न करना?

गरुड़ पुराण बताता है कि चाहे पितर किसी भी योनि में क्यों न हों, उनका श्राद्ध और तर्पण करना अनिवार्य है. जब संतान अपने पितरों के लिए तर्पण करती है, तो वे अवश्य स्वीकार करते हैं. यदि पितर असंतुष्ट होकर लौट जाएं, तो उनकी आह परिवार पर संकट ला सकती है. वहीं, अगर पितर प्रसन्न हो जाएं, तो वे संतान को सुख-समृद्धि, धन और खोई हुई प्रतिष्ठा तक लौटाने की क्षमता रखते हैं. यही कारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण को अत्यंत आवश्यक माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

