इस धनतेरस सिद्ध कर लें कुबेर यंत्र, कई पीढ़ियां खाएंगी बैठकर

Kuber Dev Puja on Dhanteras: हिंदू धर्म-शास्‍त्रों में जिस तरह मां लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, वैसे ही कुबेर देव को भी धन का देवता माना गया है. जो लोग धन की तंगी से परेशान हैं, उन्‍हें कुबेर देव की पूजा-उपासना करनी चाहिए. इसके लिए विधि-विधान से घर में कुबेर यंत्र की स्‍थापना करें, साथ ही रोजाना उसकी पूजा करें. ऐसा करने से कुबेर देवता प्रसन्‍न होते हैं और अपार धन-समृद्धि देते हैं. ऐसे घर में पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होती है. कुबेर यंत्र सिद्ध करने के लिए या घर में कुबेर यंत्र स्‍थापित करने के लिए धनतेरस का दिन सबसे उत्‍तम होता है. इस साल 18 अक्‍टूबर 2025, शनिवार को धनतेरस है. जानिए कुबेर यंत्र सिद्ध करने या कुबेर यंत्र स्‍थापित करने की विधि क्‍या है.

कुबेर यंत्र स्‍थापना विधि

श्री कुबेर यंत्र को घर लेकर आएं और एक पीले कपड़े में लपेटकर मंदिर के सामने किसी बर्तन में रख दें. धनतेरस के दिन भी कुबेर यंत्र घर में लाना शुभ रहेगा. धनतेरस की सुबह स्‍नान करके साफ कपड़े पहनें. हो सके तो पीले या लाल रंग के कपड़े पहनें. पूजा के समय जमीन पर आसन बिछाकर बैठें.

पूजा के लिए एक छोटे पात्र में जल लें, एक अन्‍य पात्र में गंगाजल और कच्चा दूध भी मिला लें. फिर कुबेर यंत्र को कपड़े से बाहर निकालें. सीधे हाथ में जल को भरकर कुबेर यंत्र पर अर्पित कर दें. फिर गंगाजल या कच्चे दूध से कुबेर यंत्र का अभिषेक करें और साथ में 11 या 21 बार 'ॐ श्रीं, ॐ ह्रीं श्रीं, ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय: नम:' मंत्र का जाप करें. मंत्र का जाप करने के बाद कुबेर जी को प्रणाम करें और अपनी आर्थिक समस्या के निवारण के लिए प्रर्थना करें. पूजा करने के बाद कुबेर यंत्र को मंदिर या तिजोरी में रख दें. हो सके तो रोजाना कुबेर यंत्र की पूजा करें.

इन बातों का रखें ध्‍यान

कुबेर यंत्र की पूजा मुख्य रूप से धन प्राप्ति के लिए की जाती है. घर में कुबेर यंत्र की स्‍थापना पूजा करने से धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं, जिससे घर परिवार में सदैव सुख-समृद्धि का वास बना रहता है. साथ ही मां लक्ष्मी भी कृपा करती हैं. कुबेर यंत्र को लेकर कुछ बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है.

- कुबेर यंत्र को मंदिर में मंगलवार या शनिवार के दिन ही स्थापित करना ज्यादा शुभ माना जाता है. इत्‍तेफाक से इस साल धनतेरस 18 अक्‍टूबर, शनिवार को ही पड़ रही है.

- कुबेर यंत्र को मंदिर या तिजोरी में स्थापित करने के बाद रोजाना इसकी पूजा करें. पूजा में जलाभिषेक जरूर करें.

- ध्‍यान रखें कि कुबेर यंत्र सोने, चांदी, तांबे, या फिर अष्टधातु का ही होना चाहिए.

- कुबेर यंत्र को पूर्व दिशा में रखें.

