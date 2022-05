Friday Remedies: आज गलती से भी न करें ये 7 काम, मुसीबतें और बदहाली कभी नहीं छोड़ेंगी पीछा!

Do's and Don'ts of Friday in Hindi: शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्‍मी को समर्पित है. इसलिए मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के लिए यह दिन उत्‍तम होता है. इस दिन ऐसे काम करने चाहिए, जो मां लक्ष्‍मी को प्रिय हों. साथ ही उन कामों से बचना चाहिए जो मां लक्ष्‍मी को नाराज करें. आइए उन कामों के बारे में जानते हैं जो गलती से भी शुक्रवार के दिन नहीं करना चाहिए.

शुक्रवार के दिन न करें ये काम

- शुक्रवार के दिन ना तो किसी को उधार दें और ना ही लें. शुक्रवार को उधार का लेन-देन करना मां लक्ष्‍मी को नाराज कर सकता है. इसके अलावा मान्‍यता है कि इस दिन उधार दिया पैसा वापस नहीं मिलता और यदि उधार लिया जाए तो उसे चुकाने में बहुत दिक्‍कत होती है.

- शुक्रवार को गलती से भी किसी महिला और किन्‍नर का अपमान न करें. ऐसा करना आपको बड़ी आर्थिक हानि करा सकता है. वैसे तो किसी भी दिन इनका अपमान न करें.

- शुक्रवार के दिन किसी को शक्‍कर न दें. ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, जो मानसिक तनाव का कारण बनता है. इसके अलावा शुक्र ग्रह भी कमजोर होते हैं, जिससे जीवन में तंगी और दुख आते हैं.

- शुक्रवार के दिन नॉनवेज-शराब का सेवन न करें. यदि आप मां लक्ष्‍मी या किसी अन्‍य देवी-देवता की पूजा नहीं करते हैं तो भी शुक्रवार को इनका सेवन न करें. वैसे तो देवी-देवताओं की कृपा पाने के लिए हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए. वरना शनि, राहु-केतु का भी प्रकोप झेलना पड़ता है.

- वैसे तो हमेशा ही अपने घर को साफ रखना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन खासतौर पर इस बात का ध्‍यान रखें. इस दिन किचन, पूजा स्‍थल, मुख्‍य द्वार आदि को साफ करें. मुख्‍य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाएं.

- शुक्रवार के दिन ना तो किसी से झगड़ा करें, ना ही अपशब्‍द बोलें. घर में भी शुक्रवार के दिन झगड़ा न करें. मां लक्ष्‍मी कभी भी ऐसी जगह पर वास नहीं करती हैं, जहां अशांति हो.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)