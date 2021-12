Last Solar Eclipse of 2021 : सूर्य ग्रहण के दौरान भूलकर भी न करें ये काम, वरना सेहत को होगा नुकसान

Last Solar Eclipse Of The Year: सूर्य ग्रहण पर राहु का साया रहेगा. सूर्य ग्रहण के वक्त अशुभ योग रहेगा. ये ग्रहण आपकी सेहत को कई तरह से प्रभावित करता है, आइए बताते हैं.