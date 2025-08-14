सप्ताह के इन 5 दिनों भूलकर भी ना छुएं तुलसी का पत्ता, वरना घर के चौखट से लौट जाएंगी मां लक्ष्मी

Tulsi Puja Mistakes: तुलसी को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की प्रिय और लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है. यह हर पवित्र कार्य में आवश्यक मानी जाती है. लेकिन तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक चेतन शक्ति मानी जाती हैं> कुछ विशेष तिथियों पर उनका स्पर्श या पत्ता तोड़ना धार्मिक दृष्टि से अनुचित और दोषकारी माना जाता है. विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसे 5 दिन हैं जब तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए. साथ ही, यदि गलती से पत्ता तोड़ लिया जाए तो क्षमा याचना की विधि भी वर्णित है. आइए जानते हैं कि सप्ताह के किन 5 दिनों में तुलसी को नहीं छुना चाहिए और अगर गलती से ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए.

रविवार

रविवार सूर्य देव का दिन है, जबकि तुलसी देवी की प्रकृति चंद्रमा और शीतलता से जुड़ी हैं. सूर्य और तुलसी की ऊर्जाएं विपरीत मानी जाती हैं- एक गर्म और दूसरा ठंडा. शास्त्रों के अनुसार, रविवार को तुलसी विश्राम करती हैं, इसलिए इस दिन पत्ता तोड़ना उनके तेज का अपमान माना जाता है. इसका परिणाम सूर्य दोष, अहंकार, नेत्र या हृदय संबंधी रोग, और धन हानि के रूप में हो सकता है.

एकादशी

हर पक्ष की 11वीं तिथि, यानी एकादशी, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए मानी जाती है. तुलसी को विष्णु जी की पत्नी स्वरूपा कहा गया है. इस दिन तुलसी व्रत और ध्यान में रहती हैं, इसलिए उनका पत्ता तोड़ना वर्जित है। शास्त्रों में लिखा है- "एकादश्यां तुलसी पत्रं न ग्राह्यम्" अर्थात, एकादशी पर तुलसी पत्र ग्रहण नहीं करना चाहिए.

द्वादशी

एकादशी के अगले दिन द्वादशी को जब व्रती भगवान विष्णु को भोग अर्पित करता है, तब केवल पहले से तोड़े गए पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए. नए पत्ते तोड़ना इस दिन मना है, क्योंकि तुलसी इस समय व्रत से निकलकर पुनः ऊर्जा प्राप्त कर रही होती हैं. इस दिन गिरे हुए पत्तों को धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

अमावस्या

अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है और इस दिन तामसिक प्रवृत्तियां अधिक होती हैं. तुलसी सात्त्विक ऊर्जा का प्रतीक हैं, इसलिए इस दिन उनका पत्ता तोड़ना वर्जित है. माना जाता है कि ऐसा करने से पितृदोष, राहु-केतु दोष और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. कुछ ग्रंथों में इसे पाप भी कहा गया है.

संध्या काल

तुलसी की पूजा सूर्योदय से दोपहर तक करना शुभ माना जाता है. संध्या समय तुलसी विश्राम करती हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद उनका पत्ता तोड़ना अशुभ है. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और रोग बढ़ सकते हैं.

तुलसी पत्ता तोड़ने के सही नियम

पत्ते हमेशा दाहिने हाथ से तोड़ें, नाखून का प्रयोग न करें.

ब्रह्ममुहूर्त या सूर्योदय के बाद, स्नान करके, शुद्ध मन से पत्ते तोड़ें.

पत्ता तोड़ते समय मंत्र बोलें

"ॐ तुलस्यै नमः" या "श्री तुलस्यै पत्रं समर्पयामि"

सूखे पत्ते पूजा में न चढ़ाएं.

एकादशी और द्वादशी के लिए पत्ते पहले से तोड़कर सुरक्षित रखें.

अगर गलत दिन पत्ता तोड़ लिया जाए तो उपाय

यदि अनजाने में निषेध दिन पर तुलसी पत्ता तोड़ लिया जाए, तो तुलसी माता से क्षमा मांगें.

उनके सामने दीपक जलाएं और कहें- "क्षमस्व तुलसि देवि! अपराधं मे क्षम्यताम्।". इसके बाद तुलसी मंत्र 11 बार जपें- "ॐ श्रीं तुलस्यै नमः".

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)