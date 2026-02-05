Advertisement
trendingNow13098458
Hindi Newsधर्मThursday Rules: सबको पता है गुरुवार को कपड़े नहीं धोना चाहिए, फिर भी ये भयंकर गलती कर बैठते हैं लोग

Thursday Rules: सबको पता है गुरुवार को कपड़े नहीं धोना चाहिए, फिर भी ये भयंकर गलती कर बैठते हैं लोग

गुरुवार का दिन विशेष होता है, यह जगत के पालनहार भगवान विष्‍णु को समर्पित है. गुरुवार के दिन बाल धोना, कपड़े धोना जैसे काम वर्जित होते हैं. लेकिन इसके अलावा भी कुछ काम हैं जो गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Thursday Rules: सबको पता है गुरुवार को कपड़े नहीं धोना चाहिए, फिर भी ये भयंकर गलती कर बैठते हैं लोग

हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में गुरुवार के लिए जो नियम बताए गए हैं, उसके अनुसार कई काम करना गुरुवार को निषिद्ध किया गया है. वरना धन हानि होती है. दुर्भाग्‍य पीछे पड़ जाता है. सौभाग्‍य और सुख-समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्‍णु की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए और कुछ कामों से दूरी रखनी चाहिए. आमतौर पर लोग बाल धोने, कपड़े धोने जैसे काम गुरुवार को नहीं करते हैं. लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे काम हैं जो गुरुवार को करना वर्जित होता है पर लोग इनकी अनदेखी कर जाते हैं. फिर जाने-अनजाने में भारी नुकसान उठाते हैं. 

गुरुवार को ये काम करना भी वर्जित 

- गुरुवार के दिन बाल, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना वर्जित है. ना ही गुरुवार के दिन बाल धोना चाहिए. यदि ये काम गुरुवार को किए जाएं तो कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है और शिक्षा, करियर में रुकावटें या चुनौतियां आती हैं. 

- गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए. कपड़े नहीं धोना चाहिए. ना ही घर में पोंछा लगाना चाहिए. केवल झाड़ू लगाई जा सकती है. वरना घर की सुख-शांति दूर होती है. घर में गरीबी आती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में लग रहा साल का पहला सूर्य ग्रहण, अभी से संभल जाएं 3 राशि वाले लोग, वरना जिंदगी में कोहराम...

- हफ्ते, 15 दिन में की जाने वाली विशेष सफाई तो गुरुवार के दिन करने की भारी भूल बिल्‍कुल ना करें. जैसे जाले निकालने, एक्‍स्‍ट्रा डस्टिंग या घर की धुलाई आदि करना. 

- गुरुवार के दिन उधार देने या उधार लेने से बचें. वरना आर्थिक तंगी बढ़ती जाती है. 

- ना ही गुरुवार के दिन धारदार सामान जैसे- कैंची, चाकू या कोई भी लोहे का नुकीला सामान खरीदें. गुरुवार को नया फर्नीचर खरीदना भी अच्‍छा नहीं माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: पैरेंटिंग में माहिर होते हैं इन मूलांकों वाले मां-बाप, बच्‍चे को बनाते हैं सफल, पूरी जिंदगी रहता है खुश

- गुरुवार के दिन केला, प्‍याज, लहसुन, चावल और पीली मूंग दाल की खिचड़ी, नॉनवेज, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. ये गलती आर्थिक तंगी, बीमारियां, दुर्भाग्‍य बढ़ाती हैं. 

- बेहतर है कि गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करने से भी बचें. वरना यात्रा में कष्‍ट, दुर्घटना, सामान चोरी होने की आशंका रहती है. 

यह भी पढ़ें: बचपन में पढ़ाकू लेकिन बाद में असफल साबित होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे बच्‍चे, बड़े होते ही...

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

thursday astrology

Trending news

संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
जिस दीये को तूफां में... शशि थरूर सीढ़ियों पर गिरे, उधर बेटे ईशान की नौकरी चली गई
shashi tharoor news
जिस दीये को तूफां में... शशि थरूर सीढ़ियों पर गिरे, उधर बेटे ईशान की नौकरी चली गई
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
DNA
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड