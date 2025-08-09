कजरी तीज पर करें ये 3 महाउपाय, लाइफ पार्टनर की तलाश होगी खत्म, शुक्र रहेंगे मेहरबान

Kajari Teej 2025 Date 2025 Upay: सनातन धर्म में प्रत्येक त्योहार और पर्व का अपना विशेष स्थान होता है. भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली कजरी तीज को कई नामों से जाना जाता है- जैसे बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज. मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से पति की उम्र लंबी होती है. अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करती हैं. माना जाता है कि इस व्रत से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और मनचाहा जीवनसाथी प्राप्त होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कजरी तीज के दिन कौन से 3 महाउपाय करने से उत्तम जीवनसाथी की प्राप्ति होगी.

कजरी तीज 2025 की तिथि

पंचांग के अनुसार, यह पर्व हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है. साल 2025 में कजरी तीज 12 अगस्त को पड़ रही है. ऐसे में अगर आप पहली बार यह व्रत कर रही हैं और पूजन सामग्री या विधि नहीं जानतीं, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है. इस दिन शिव-पार्वती की विशेष पूजा का विधान है और कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं.

पूजा सामग्री व विधि

सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें.

भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें.

पूजा सामग्री में- गाय का दूध, गंगाजल, दही, मिश्री, शहद, पंचामृत, केले का पत्ता, बेलपत्र, नीम की डाली, कुमकुम, रोली, हल्दी, धूप, दीपक, माता पार्वती के 16 श्रृंगार, धतूरा, दुर्वा, जनेऊ, सुपारी, अक्षत, नारियल, कलश, फूल एवं फूल माला शामिल करें.

कजरी तीज के 3 महाउपाय

शुभ मुहूर्त में शिव-पार्वती की पूजा कर खीर का भोग लगाएं, माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें और मंत्र जप करें. इससे मनचाहा जीवनसाथी प्राप्त होता है.

जरूरतमंदों को दूध, दही, मिश्री और दक्षिणा दान करें. इससे कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है.

हरे रंग के वस्त्र पहनकर शिव-पार्वती की आराधना करें, जिससे दांपत्य जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं.

कजरी तीज धार्मिक महत्व

किंवदंती है कि सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शिव की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखा था. तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति के सुख-समृद्ध जीवन के लिए और अविवाहित कन्याएं श्रेष्ठ वर की कामना हेतु कजरी तीज का पालन करती हैं. यह व्रत वैवाहिक जीवन में सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है.

