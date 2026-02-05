होली पर कर लें बांसुरी और मोरपंख का ये टोटका, अचानक बन जाएंगे महा धनवान, जानें तरीका

Advertisement
Morpankh aur Bansuri Ke Upay : होली का दिन प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का होता है. साथ ही ज्‍योतिष के अनुसार यह दिन कई समस्‍याओं से निजात पाने का भी होता है. बस इसके लिए होली के दिन बांसुरी मोरपंख के उपाय कर लें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 05, 2026, 02:24 PM IST
Holi Totka Upay : फाल्‍गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन होता है और अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है. मथुरा-वृंदावन की होली तो पूरी दुनिया में मशहूर है. इस दिन भगवान कृष्‍ण की पूजा करें, उन्‍हें रंग-गुलाल अर्पित करें. गुजिया आदि पकवानों का भोग लगाएं. फिर कुछ उपाय कर लें. होली के दिन किए गए ये उपाय ना केवल घर में अपार धन लाएंगे, बल्कि सुख-शांति और खुशहाली भी बढ़ाएंगे. इस साल 4 मार्च 2026 को होली खेली जाएगी. इस दिन सुबह राधा-कृष्‍ण की पूजा करें और फिर मोरपंख व बांसुरी के उपाय कर लें. 

मोरपंख और बांसुरी के उपाय 

होली से 2 दिन पहले ही बांसुरी और मोरपंख घर ले आएं क्‍योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है. इसके बाद 4 मार्च की सुबह उठकर स्‍नान करें. राधा-कृष्‍ण जी की पूजा करें. फिर मोरपंख बांसुरी के ये उपाय कर लें. 

धन प्राप्ति के लिए उपाय - होली के दिन घर के मंदिर में बांसुरी रखें और उसकी पूजा करें. फिर रोजाना बांसुरी की पूजा करें. इससे घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती. साथ ही परिवार के सदस्यों को किस्‍मत का साथ मिलता है और वे खूब तरक्की करते हैं.

घर में सुख-शांति के लिए उपाय - यदि घर में आए दिन झगड़े होते हैं, तनाव रहता है तो होली के दिन बांसुरी की पूजा करें और इसे घर में किसी पवित्र स्‍थान पर रख दें. घर की नकारात्‍मक ऊर्जा दूर होने लगेगी.  

करियर की बाधाएं दूर करने का उपाय - यदि नौकरी में समस्‍या आ रही है या कारोबार अच्‍छा नहीं चल रहा है तो घर के पूर्व और उत्तर पश्चिम दीवार पर मोरपंख लगा लें. इससे नौकरी या बिजनेस आ रही समस्या दूर हो जाएगी. साथ ही कुंडली में राहु का अशुभ प्रभाव है तो उसे निजात पाने के लिए भी मोरपंख का यह उपाय बेहद कारगर है. 

सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उपाय - दापंत्‍य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होली के दिन पति-पत्‍नी साथ में राधा-कृष्‍ण की पूजा करें. उन्‍हें रंग-गुलाल अर्पित करें. मिठाइयों का भोग लगाएं. मोरपंख चढ़ाएं. फिर वह मोरपंख बेडरूम में रखें. इससे पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा और मनमुटाव दूर होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Shraddha Jain

Shraddha Jain

Holi 2026

