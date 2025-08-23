Garuda Purana: किचन में कर लें एक छोटा सा काम, घर में हमेशा के लिए वास करेंगी मां लक्ष्मी, बरसेगी सुख-समृद्धि

Garuda Purana: हर कोई चाहता है कि उसके घर पर मां लक्ष्मी का वास हो. कहते हैं कि लक्ष्मी माता जहां प्रसन्न होकर निवास करती हैं, वहां धन-धान्य की कमी नहीं रहती, घर सुख-समृद्धि और खुशहाली से भरा रहता है. देवी लक्ष्मी उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है और प्रतिदिन उनकी पूजा की जाती है. लेकिन सिर्फ घर की साफ-सफाई ही नहीं, रसोईघर को भी विशेष महत्व दिया गया है. क्योंकि पूजाघर के बाद रसोई को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है. यही वह जगह है जहां पूरे परिवार के लिए अन्न तैयार होता है. इसलिए अगर आप मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की कृपा चाहते हैं, तो रसोईघर को हमेशा स्वच्छ रखें और गरुड़ पुराण में बताए गए नियमों का पालन जरूर करें.

गरुड़ पुराण में बताए रसोईघर के नियम

गंदे रसोईघर में भोजन न पकाएं- रसोई को हमेशा साफ-सुथरा रखें. खासकर जब भोजन बनाने जा रहे हों तो गंदगी बिल्कुल न हो. कहते हैं कि अगर किचन गंदा हो तो वहां धन की देवी मां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती हैं.

भोजन से पहले दीपक जलाएं- गरुड़ पुराण के अनुसार, रोजाना भोजन पकाने से पहले रसोईघर में एक दीप अवश्य जलाएं. इससे वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है.

अग्नि और भगवान को पहले भोग लगाएं- जो भोजन तैयार करें, उसे सबसे पहले चूल्हे की अग्नि को अर्पित करें. उसके बाद भगवान को भोग लगाकर ही परिवार को भोजन कराएं.

स्नान करके ही भोजन बनाएं- गरुड़ पुराण के अनुसार, बिना स्नान किए भोजन न पकाएं. ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं. इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें.

रसोई में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर रखें- रसोईघर में देवी अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं और रोज धूप-दीप दिखाएं. इससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती. घर हमेशा धन-धान्य से भरा रहता है.

रात को रसोई में जूठे बर्तन न छोड़ें- गरुड़ पुराण के मुताबिक, रात का भोजन करने के बाद जूठे बर्तन कभी भी रसोईघर में न रखें. इसे नकारात्मक ऊर्जा का कारण माना गया है. ऐसा होने पर घर में मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करेंगी.

पकाने वाले का मन प्रसन्न होना चाहिए- भोजन बनाते समय क्रोध, चिड़चिड़ापन या नकारात्मक विचार न रखें. कहा गया है कि जिस मनोदशा में भोजन पकाया जाता है, वही ऊर्जा भोजन के साथ पूरे परिवार तक जाती है.

