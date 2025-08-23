Garuda Purana: किचन में कर लें एक छोटा सा काम, घर में हमेशा के लिए वास करेंगी मां लक्ष्मी, बरसेगी सुख-समृद्धि
Advertisement
trendingNow12893789
Hindi Newsधर्म

Garuda Purana: किचन में कर लें एक छोटा सा काम, घर में हमेशा के लिए वास करेंगी मां लक्ष्मी, बरसेगी सुख-समृद्धि

Garuda Purana: गरुड़ पुराण में किचन और मां लक्ष्मी से जुड़े खास उपाय बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि किचन में कौन सा एक काम करने पर धन के देवी मां लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करने लगेंगी. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garuda Purana: किचन में कर लें एक छोटा सा काम, घर में हमेशा के लिए वास करेंगी मां लक्ष्मी, बरसेगी सुख-समृद्धि

Garuda Purana: हर कोई चाहता है कि उसके घर पर मां लक्ष्मी का वास हो. कहते हैं कि लक्ष्मी माता जहां प्रसन्न होकर निवास करती हैं, वहां धन-धान्य की कमी नहीं रहती, घर सुख-समृद्धि और खुशहाली से भरा रहता है. देवी लक्ष्मी उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है और प्रतिदिन उनकी पूजा की जाती है. लेकिन सिर्फ घर की साफ-सफाई ही नहीं, रसोईघर को भी विशेष महत्व दिया गया है. क्योंकि पूजाघर के बाद रसोई को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है. यही वह जगह है जहां पूरे परिवार के लिए अन्न तैयार होता है. इसलिए अगर आप मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की कृपा चाहते हैं, तो रसोईघर को हमेशा स्वच्छ रखें और गरुड़ पुराण में बताए गए नियमों का पालन जरूर करें.

गरुड़ पुराण में बताए रसोईघर के नियम

गंदे रसोईघर में भोजन न पकाएं- रसोई को हमेशा साफ-सुथरा रखें. खासकर जब भोजन बनाने जा रहे हों तो गंदगी बिल्कुल न हो. कहते हैं कि अगर किचन गंदा हो तो वहां धन की देवी मां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

भोजन से पहले दीपक जलाएं- गरुड़ पुराण के अनुसार, रोजाना भोजन पकाने से पहले रसोईघर में एक दीप अवश्य जलाएं. इससे वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है.

अग्नि और भगवान को पहले भोग लगाएं- जो भोजन तैयार करें, उसे सबसे पहले चूल्हे की अग्नि को अर्पित करें. उसके बाद भगवान को भोग लगाकर ही परिवार को भोजन कराएं.

स्नान करके ही भोजन बनाएं- गरुड़ पुराण के अनुसार, बिना स्नान किए भोजन न पकाएं. ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं. इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें.

यह भी पढ़ें: रोज दिख रही हैं ये 3 चीजें तो समझिए मां लक्ष्मी हैं मेहरबान, जल्द मिलेगा धन का खजाना

रसोई में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर रखें- रसोईघर में देवी अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं और रोज धूप-दीप दिखाएं. इससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती. घर हमेशा धन-धान्य से भरा रहता है.

रात को रसोई में जूठे बर्तन न छोड़ें- गरुड़ पुराण के मुताबिक, रात का भोजन करने के बाद जूठे बर्तन कभी भी रसोईघर में न रखें. इसे नकारात्मक ऊर्जा का कारण माना गया है. ऐसा होने पर घर में मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करेंगी. 

पकाने वाले का मन प्रसन्न होना चाहिए- भोजन बनाते समय क्रोध, चिड़चिड़ापन या नकारात्मक विचार न रखें. कहा गया है कि जिस मनोदशा में भोजन पकाया जाता है, वही ऊर्जा भोजन के साथ पूरे परिवार तक जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Garuda Purana

Trending news

क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
TikTok
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
Punjab
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
Postal Services
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों के अधिग्रहण पर महबूबा मुफ्ती क्यों खफा? हैरान कर रहा मामला
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों के अधिग्रहण पर महबूबा मुफ्ती क्यों खफा? हैरान कर रहा मामला
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
;