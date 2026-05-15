Advertisement
trendingNow13217789
Hindi Newsधर्मभगवान को भी लगती है गर्मी...? यहां महादेव को चढ़ाया जाता है मिनरल वाटर और AC; जानें बलिया के इस अनोखे मंदिर का राज

भगवान को भी लगती है गर्मी...? यहां महादेव को चढ़ाया जाता है 'मिनरल वाटर' और AC; जानें बलिया के इस अनोखे मंदिर का राज

Baleshwar Nath Temple Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर में भक्त महादेव को गर्मी से बचाने के लिए AC और मिनरल वाटर चढ़ाते हैं. आज हम इस मंदिर के बारे में  डिटले  से बताएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 15, 2026, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भगवान को भी लगती है गर्मी...? यहां महादेव को चढ़ाया जाता है 'मिनरल वाटर' और AC; जानें बलिया के इस अनोखे मंदिर का राज

Baleshwar Nath Temple Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. तेज धूप और उमस से लोग परेशान हैं. इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षी भी गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगह तलाश रहे हैं. इसी बीच बलिया के प्रसिद्ध बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर में आस्था का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है. यहां भगवान शिव को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. मंदिर में एसी, पंखे और लगातार मिनरल वॉटर की व्यवस्था की गई है. ये समान अक्सर भक्तों की ओर से चढ़ाया जाता है. भक्तों का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं रहती. उसमें भगवान का वास हो जाता है.

बलिया शहर का बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध माना जाता है. यहां दूर-दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं. गर्मी बढ़ने के साथ मंदिर प्रशासन और पुजारियों ने बाबा की सेवा के लिए खास तैयारी की है. मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चांदी का कलश लगाया गया है. उसमें से रुई की बत्ती के सहारे लगातार पानी की बूंदें गिर रही हैं. इससे शिवलिंग को ठंडक मिलती रहती है. मंदिर परिसर में पंखे और एसी भी लगाए गए हैं ताकि बाबा को गर्मी महसूस न हो.

मंदिर के सेवायत पुजारी संजय कुमार गिरि ने बताया कि सतुआन पर्व के दिन से ये खास व्यवस्था शुरू की गई थी. इस पर्व के साथ खरमास की समाप्ति भी मानी जाती है. शास्त्रों के मुताबिक इस समय शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाना शुभ माना जाता है. इसी परंपरा का पालन करते हुए मंदिर में लगातार जलाभिषेक किया जा रहा है. पुजारी का कहना है कि जब किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है. तब भक्त उसे परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं. इसलिए मौसम के अनुसार भगवान की सेवा भी की जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति होती है भगवान निवास स्थान

मंदिर के एक अन्य पुजारी संतोष भारती ने कहा कि आस्था में भगवान को जीवंत रूप माना जाता है. यही कारण है कि उन्हें भोजन, वस्त्र और श्रृंगार अर्पित किया जाता है. उन्होंने संत जगतगुरू रामभद्रचार्य का भी जिक्र किया और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में भगवान का निवास माना जाता है. इसलिए भक्त पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं.

भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं...

मंदिर में आने वाले भक्त भी इस व्यवस्था को अपनी श्रद्धा से जोड़कर देखते हैं. भक्त संतोष पाठक ने बताया कि वह पिछले 20 साल से बाबा बालेश्वर नाथ की पूजा कर रहे हैं. उनके लिए बाबा परिवार की तरह हैं. चाहे ठंड हो या गर्मी, भक्त अपने भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते. यही वजह है कि बलिया का यह मंदिर इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

ये भी पढ़ें: साल 2026 की सबसे शक्तिशाली अमावस्याओं में एक है ज्येष्ठ अमावस्या! क्‍यों?

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

TAGS

BalliaBaleshwar Nath Temple

Trending news

बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
Narendra Modi
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
BRICS summit
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
₹1 लाख किलो वाली सब्जी! अमीर भी खरीदने से पहले कांपते हैं, मटन-चिकन भी फेल
World most expensive vegetable
₹1 लाख किलो वाली सब्जी! अमीर भी खरीदने से पहले कांपते हैं, मटन-चिकन भी फेल
पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?
Peanut Name
UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?
'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल
V.D. Satheesan Kerala CM
'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल
नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर PM मोदी! बस 25 दिन का और इंतजार
PM Modi Record
नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर PM मोदी! बस 25 दिन का और इंतजार
NEET EXAM की नई तारीख का ऐलान, 21 जून होगी परीक्षा; छात्रों को 5 हफ्तों का मिला समय
NEET Exam New Date
NEET EXAM की नई तारीख का ऐलान, 21 जून होगी परीक्षा; छात्रों को 5 हफ्तों का मिला समय
'उसमें मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज
SIR News
'उसमें मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज
सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब बड़े एक्शन की तैयारी
suvendu adhikari
सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब बड़े एक्शन की तैयारी