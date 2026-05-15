भगवान को भी लगती है गर्मी...? यहां महादेव को चढ़ाया जाता है 'मिनरल वाटर' और AC; जानें बलिया के इस अनोखे मंदिर का राज

Baleshwar Nath Temple Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर में भक्त महादेव को गर्मी से बचाने के लिए AC और मिनरल वाटर चढ़ाते हैं. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटले से बताएंगे.
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Baleshwar Nath Temple Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. तेज धूप और उमस से लोग परेशान हैं. इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षी भी गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगह तलाश रहे हैं. इसी बीच बलिया के प्रसिद्ध बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर में आस्था का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है. यहां भगवान शिव को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. मंदिर में एसी, पंखे और लगातार मिनरल वॉटर की व्यवस्था की गई है. ये समान अक्सर भक्तों की ओर से चढ़ाया जाता है. भक्तों का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं रहती. उसमें भगवान का वास हो जाता है.
बलिया शहर का बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध माना जाता है. यहां दूर-दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं. गर्मी बढ़ने के साथ मंदिर प्रशासन और पुजारियों ने बाबा की सेवा के लिए खास तैयारी की है. मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चांदी का कलश लगाया गया है. उसमें से रुई की बत्ती के सहारे लगातार पानी की बूंदें गिर रही हैं. इससे शिवलिंग को ठंडक मिलती रहती है. मंदिर परिसर में पंखे और एसी भी लगाए गए हैं ताकि बाबा को गर्मी महसूस न हो.
मंदिर के सेवायत पुजारी संजय कुमार गिरि ने बताया कि सतुआन पर्व के दिन से ये खास व्यवस्था शुरू की गई थी. इस पर्व के साथ खरमास की समाप्ति भी मानी जाती है. शास्त्रों के मुताबिक इस समय शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाना शुभ माना जाता है. इसी परंपरा का पालन करते हुए मंदिर में लगातार जलाभिषेक किया जा रहा है. पुजारी का कहना है कि जब किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है. तब भक्त उसे परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं. इसलिए मौसम के अनुसार भगवान की सेवा भी की जाती है.
मंदिर के एक अन्य पुजारी संतोष भारती ने कहा कि आस्था में भगवान को जीवंत रूप माना जाता है. यही कारण है कि उन्हें भोजन, वस्त्र और श्रृंगार अर्पित किया जाता है. उन्होंने संत जगतगुरू रामभद्रचार्य का भी जिक्र किया और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में भगवान का निवास माना जाता है. इसलिए भक्त पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं.
मंदिर में आने वाले भक्त भी इस व्यवस्था को अपनी श्रद्धा से जोड़कर देखते हैं. भक्त संतोष पाठक ने बताया कि वह पिछले 20 साल से बाबा बालेश्वर नाथ की पूजा कर रहे हैं. उनके लिए बाबा परिवार की तरह हैं. चाहे ठंड हो या गर्मी, भक्त अपने भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते. यही वजह है कि बलिया का यह मंदिर इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
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