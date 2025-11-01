Advertisement
Money Plant: क्या मनी प्लांट चुराने से होती है धन की वर्षा या आता है दुर्भाग्य? जानें असली वास्तु कारण

Money Plant Vastu Tips: मनी प्लांट को हमेशा शुभ दिशा में, खरीदकर और साफ नीयत से लगाना चाहिए. ऐसा करने से यह पौधा धन, सुख और सकारात्मकता का प्रतीक बनकर जीवन में सौभाग्य लाता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 01, 2025, 05:21 PM IST
Money Plant: क्या मनी प्लांट चुराने से होती है धन की वर्षा या आता है दुर्भाग्य? जानें असली वास्तु कारण

Money Plant Vastu: वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को बेहद शुभ माना गया है. मान्यता है कि जहां कहीं भी यह पौधा लगा होता है, वहां सुख, समृद्धि और धन-दौलत की कमी नहीं होती. हालांकि, घर में मनी प्लांट को लगाने से जुड़े कई मान्यताएं और मिथक प्रचलित हैं. अक्सर लोगों के बीच यह मान्यता प्रचलित है कि अगर मनी प्लांट किसी अमीर व्यक्ति या समृद्ध घर से चुराकर लगाया जाए तो धन लाभ होता है. इसी धारणा के कारण कई लोग इस पौधे को चोरी से लगाना शुभ समझते हैं. लेकिन क्या वास्तव में ऐसा करना सही है? वास्तु शास्त्र इस विषय में कुछ अलग ही राय रखता है. आइए जानते हैं मनी प्लांट से जुड़ी मान्यताओं और वास्तु के अनुसार इसके सही नियमों के बारे में.

मनी प्लांट लगाने से होता है सुख-समृद्धि का वास

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करते हैं. मनी प्लांट उन्हीं में से एक है. यह पौधा घर के वातावरण में पॉजिटिव वाइब्स लाने में मदद करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में भी सहायक माना जाता है. घर में मनी प्लांट लगाने से धन, सौभाग्य और सफलता का मार्ग खुलता है.

क्या मनी प्लांट चुराकर लगाना चाहिए?

कई लोग यह मानते हैं कि मनी प्लांट चोरी करके लगाने से धन लाभ होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र इस विचार को गलत ठहराता है. चोरी किसी भी रूप में शुभ नहीं मानी जाती. जब आप किसी पौधे को गलत तरीके से प्राप्त करते हैं, तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है. यही वजह है कि चोरी से लाया गया मनी प्लांट घर में सुख-समृद्धि लाने के बजाय आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकता है.

खरीदकर लगाना होता है शुभ

वास्तु के अनुसार, मनी प्लांट को ईमानदारी से खरीदकर लगाना ही सबसे शुभ होता है. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है. मनी प्लांट लगाने का सबसे शुभ समय सुबह या शाम माना जाता है, वहीं शुक्रवार का दिन इसे लगाने के लिए विशेष रूप से उत्तम है.

यह भी पढ़ें: ईशान कोण में रखें ये 5 शुभ वस्तुएं, घर में बस जाएगी मां लक्ष्मी, लग जाएगा धन का ढेर

जमीन को न छुए मनी प्लांट की बेल

वास्तु शास्त्र कहता है कि मनी प्लांट की बेल को कभी जमीन को नहीं छूना चाहिए. ऐसा होने पर पौधे की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और घर में नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है. इसलिए यदि बेल नीचे लटकने लगे, तो उसे किसी सहारे से ऊपर की ओर बढ़ाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

