Dol Purnima 2026: क्या होती है डोल पूर्णिमा, कब और कहां मनाया जाएगा ये उत्सव? जानें पूजन विधि, व्रत नियम और महत्व

What is Dol Purnima 2026: हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है. एक शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन होता है तो दूसरा कृष्ण पक्ष का आखिरी तिथि. लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोल पूर्णिमा क्या होती, कहां मनाई जाती है और इस त्योहार से जुड़े खास नियम क्या-क्या हैं. अगर नहीं, तो आइए जानते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 21, 2026, 05:43 PM IST
Dol Purnima 2026 Date Importance: वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है. इस पूर्णिमा को डोल पूर्णिमा, डोल यात्रा या डोल उत्सव कहते हैं. डोल पूर्णिमा का उत्सव पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा और असम में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है. शास्त्रों के अनुसार यह उत्सव राधा-कृष्ण के अटूट प्रेम को समर्पित है. इसलिए इस दिन लोग भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी को डोली में झुलाते हैं और उन्हें अबीर-गुलाल अर्पित करते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भी डोल पूर्णिमा का उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि डोल पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि क्या है.

2026 में कब है डोल पूर्णिमा

सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार, डोल पूर्णिमा फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 3 मार्च 2026 को शाम 5 बजकर 06 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि को मान्यता देने वाले लोग इस साल 3 मार्च को ही डोल पूर्णिमा मनाएंगे.

डोल पूर्णिमा का पौराणिक महत्व

डोल पूर्णिमा का पर्व भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के अलौकिक प्रेम को समर्पित है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी विशेष दिन भगवान कृष्ण ने राधा जी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया था. कहते हैं कि जब राधा रानी अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही थीं, तब कान्हा ने प्रेम स्वरूप उनके चेहरे पर गुलाल लगाया था. पालकी या झूले को ही डोल कहा जाता है और इसी कारण इस मिलन के उत्सव को डोल जात्रा या डोल यात्रा के रूप में मनाया जाने लगा. यही वजह है कि आज भी पारंपरिक रूप से इस उत्सव में गीले रंगों के बजाय सूखे अबीर-गुलाल का अधिक महत्व है.

कैसे मनाया जाता है डोल पूर्णिमा का उत्सव?

डोल पूर्णिमा के दिन भक्त सुबह में राधा और कृष्ण की प्रतिमाओं को फूलों और सुंदर वस्त्रों से सजाते हैं. इसके बाद उन्हें एक पालकी (डोली) में विराजमान कहते हैं. इतना करने के बाद भक्त नाचते-गाते और भजन-कीर्तन करते हुए इस पालकी को पूरे नगर में घुमाते हैं. यात्रा के दौरान "होरी बोला" के जयघोष लगाये जाते हैं. इसके साथ ही लोग पारंपरिक रंग-बिरंगे वस्त्र पहनकर एक-दूसरे को गुलाल लगाते हैं. 

बंगाल, ओडिशा और गुजरात में कैसे मनाते हैं डोल पूर्णिमा

ओडिशा में डोल पूर्णिमा को'डोला मेला' कहा जाता है. इस दिन यहां अलग-अलग गांवों के भगवान की पालकियों को एक स्थान पर लाया जाता है. जबकि, बंगाल में इसे चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है. इसके अलावा गुजरात और राजस्थान के कृष्ण मंदिरों में डोल उत्सव की धूम रहती है.

डोल पूर्णिमा 2026 पूजा विधि

डोल पूर्णिमा भगवान श्रीकृष्ण और राधा-रानी को समर्पित है. शास्त्रों में इस दिन उनकी विशेष पूजा-अर्चना का विधान बताया गया है. पूजन विधि के मुताबिक, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और इसके बाद पूजन स्थल पर एक चौकी स्थापित करें. इसके बाद चौकी पर एक डोली यानी पालकी स्थापित करें. इतना करने के बाद श्रीकृष्ण को अबीर-गुलाल अर्पित करते हुए पूजा-अर्चना करें. पूजन के दौरान राधा-रानी और श्रीकृष्ण को अबीर-गुलाल अर्पित करें. उन्हें माखन और मिश्री का भोग लगाएं. आप चाहें तो इस दिन देवी-देवताओं को मालपुए भी अर्पित कर सकते हैं. पूजन की समाप्ति से पहले राधा-रानी को पालकी में झुलाएं. साथ ही पूजन की समप्ति आरती के साथ करें. पूजन के अंत में प्रसाद बांटें.

डोल पूर्णिमा से संबंधित FAQ's

डोल उत्सव कब मनाया जाता है?

'डोल उत्सव कब मनाया जाता है' इस सवाल का उत्तर जानने के लिए अधिकांश लोग गूगल पर सर्च करते हैं. हिंदू पंचांग और धार्मिक परंपरा के अनुसार डोल पूर्णिमा फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है. दृक पंचांग की गणना के अनुसार, इस साल यह उत्सव 3 मार्च को मनाया जाएगा.

डोला पूर्णिमा किस राज्य में मनाई जाती है?

डोल पूर्णिमा मुख्य रूप से बंगाल, ओड़िशा, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और असम इत्यादि राज्यों में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है. इसके अलावा यह उत्सव उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मनाई जाती है. 

डोल उत्सव कहां का है?

बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, गुजहार, असम, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में डोल पूर्णिमा (फाल्गुन पूर्णिमा) को एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है. 

पूर्णिमा के दिन कौन से देवता की पूजा होती है?

पूर्णिमा के दिन मुख्यरूप से भगवान विष्णु की पूजा होती है. लेकिन चूंकि, श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं इसलिए इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा-रानी की पूजा की जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Dol Purnima 2026

