Dol Purnima 2026: डोल पूर्णिमा पर 138 तरह के गहनों से सजेगा भगवान जगन्नाथ का दरबार, ग्रहण के बीच होगा ये अद्भुत श्रृंगार!

Dol Purnima 2026 in Jagannath Mandir: हिंदू धर्म में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को डोल पूर्णिमा भी कहा जाता है. पंचांग के अनुसार, इसा साल डोल पूर्णिमा 3 मार्च को पड़ रही है. डोल पूर्णिमा का मुख्य आकर्षण 'डोला यात्रा' है. इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है. उन्हें एक भव्य पालकी में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है और अंत में एक विशेष 'डोल मंडप' (झूले) पर विराजमान किया जाता है. इसके अलावा इस दिन भगवान जगन्नाथ को 138 प्रकार के स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं डोल पूर्णिमा से जुड़ी खास मान्यताएं क्या हैं.

138 प्रकार के आभूषणों से होगा प्रभु का श्रृंगार

ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में होली का पावन पर्व 'डोला पूर्णिमा' के रूप में बेहद भव्यता के साथ मनाया जाता है. इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने सबसे वैभवशाली सुना भेष (स्वर्ण वेश) में भक्तों को दर्शन देंगे. महाप्रभु के इस दिव्य स्वरूप को 'राज राजेश्वर वेश' भी कहा जाता है, जो उनकी शाही सत्ता और दैवीय शक्ति का प्रतीक है.

खास होता है प्रभु का श्रृंगार

डोल पूर्णिमा के दिन महाप्रभु का श्रृंगार किसी सामान्य राज्याभिषेक से कम नहीं होता है. मंदिर की परंपरा के अनुसार, इस दिन भगवान लगभग 138 प्रकार के स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होते हैं. इनमें प्रमुख रूप से श्री भुज (सोने के हाथ) और श्री पयर (सोने के पैर), स्वर्ण मुकुट और कान की बाली, कंठी माला, बाहुटी और राल कौरह जैसे प्राचीन आभूषण शामिल हैं. खास बात यह है कि इन आभूषणों का कुल वजन 200 किलोग्राम से भी अधिक होता है. इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए पुरी में एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना जताई जा रही है.

ग्रहण काल का प्रभाव और दर्शन का समय

इस साल 3 मार्च (मंगलवार) को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ग्रहण काल दोपहर 02:20 बजे से शुरू होकर शाम 06:47 बजे तक रहेगा. ग्रहण के सूतक और नियमों के कारण, भगवान का बहुप्रतीक्षित 'सुना भेष' रात 8:00 बजे से 9:00 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा.

डोला पूर्णिमा की अनोखी परंपरा

जगन्नाथ संस्कृति के विशेषज्ञ पंडित पद्मनाथ त्रिपाठी शर्मा के अनुसार, यह उत्सव महाप्रभु की '12 प्रमुख यात्राओं' में से एक की शुरुआत का प्रतीक है. जहां पूरे भारत में होली पर राधा-कृष्ण की पूजा का विधान है, वहीं पुरी के श्रीमंदिर में एक अलग ही परंपरा देखने को मिलती है. यहां डोला गोविंद, भूदेवी और श्रीदेवी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. भगवान की उत्सव मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर लाकर 'डोला मंडप' (दिव्य झूला) पर विराजमान किया जाता है. भक्त और सेवादार लोग भगवान के साथ अबीर और गुलाल खेलकर होली की शुरुआत करते हैं.

