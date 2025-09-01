Mangalwar Ke Upay: इन 5 चीजों के दान से पा सकते हैं बजरंगबली की कृपा, मंगलवार का दिन इसके लिए अति शुभ!
Mangalwar Ke Upay: इन 5 चीजों के दान से पा सकते हैं बजरंगबली की कृपा, मंगलवार का दिन इसके लिए अति शुभ!

Mangalwar Ke Daan: कहते हैं कि दान करना धर्म का काम है. ऐसे में अगर मंगलवार के दिन कुछ विशेष चीजों का दान करें और सच्चे मन से बजरंगबली की पूजा अर्चना करें तो लाभ होगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:30 PM IST
Donate 5 Things For Good Luck: हिंदु धर्म में दान का विशेष महत्व है, किसी व्रत त्योहार या दिन के हिसाब से दान देनें की परंपरा चली आ रही है. ऐसे में आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि मंगलवार के दिन किन चीजों का दान करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति संतुलित रहती है. आइए पांच वस्तुओं के दान के बारे में जानें.

माचिस का दान करना शुभ
मंगलवार के दिन अगर किसी मंदिर में माचिस दान करें तो इससे मंगल ग्रह कुंडली में संतुलित रहता है और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं. ध्यान रहे कि माचिस को गुप्त रूप से ही दान करें तभी यह उपाय प्रभावी होगा.

आसन का दान करना शुभ
आसन का दान मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर करें तो पुण्य की प्राप्ति होगी. आपके दान किए आसान पर जितने ज्यादा लोग बैठकर पूजा करेंगे उतना ही हनुमान जी आपसे प्रसन्न होकर अपनी कृपा आप पर बरसाएंगे.

लोटा का दान करना शुभ
मंगलवार के दिन तांबे का लोटा अगर मंदिर में जातक गुप्त रूप से दान करें तो इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा. जल चढ़ाने वाले लोटे का दान करने से हनुमान जी और महादेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है.

दीपक का दान करना शुभ
मंगलवार के दिन मिट्टी से बने दीयों का दान अगर मंदिर में जाकर गुप्त रूप से दान करें तो भगवान आपसे प्रसन्न होकर जीवन में सुख समृद्धि और धन का आशीर्वाद देंगे.

नमक का दान करना शुभ
अगर किसी जगह पर भंडारा लगा हो तो वहां पर गुप्त रूप से कोई न कोई वस्तु दान करें. जैसे जल दान करें. नमक का दान करें. इस तरह के दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 
