Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /अर्जुन ही नहीं, कर्ण और दुर्योधन ने भी उठाया था धनुष, बस इस एक वजह से रह गए पीछे!

अर्जुन ही नहीं, कर्ण और दुर्योधन ने भी उठाया था धनुष, बस इस एक वजह से रह गए पीछे!

Draupadi swayamvar unknown facts: ये खबर वेदव्यास रचित 'महाभारत' के आदिपर्व के संदर्भ में द्रौपदी स्वयंवर के बारे में बताने का काम करता है जिसके अनुसार अर्जुन के अलावा कर्ण और दुर्योधन भी धनुष उठाने में सफल रहे थे, बस वे उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए थे.

Written Byharsh singh
Published: Jun 25, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:59 PM IST
अर्जुन ही नहीं, कर्ण और दुर्योधन ने भी उठाया था धनुष, बस इस एक वजह से रह गए पीछे!

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्लास 6 की बुक में 'कृष्णा' नाम पर मचा बवाल, 'भगवाकरण' के आरोपों पर क्या बोला NCERT?
NCERT36 min ago
2
janjgir champa news37 min ago
3
mp news37 min ago
4
first indian woman witch42 min ago
5
Ind vs Ire52 min ago