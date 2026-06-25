Draupadi swayamvar unknown facts: द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी हम सबने बचपन से सुनी है. हमारे मन में एक बात बैठी हुई है कि राजा द्रुपद का वह धनुष इतना भारी था कि अर्जुन के अलावा कोई उसे हिला भी नहीं पाया था. लेकिन सच बात ये है कि ये धारणा बिल्कुल गलत है. इस घटना की असली सच्चाई जानने के लिए हमें महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के आदिपर्व को पढ़ना होगा. आदिपर्व के अंतर्गत आने वाले स्वयंवर पर्व में इस पूरे वाकये का बहुत ही सुंदर और अच्छा वर्णन मिलता है.
इस प्रामाणिक किताब के श्लोकों के अनुसार स्वयंवर की सभा में ऐसे कई राजा मौजूद थे जिन्होंने उस भारी भरकम धनुष को अपनी जगह से आसानी से उठा लिया था. असली समस्या धनुष को उठाने में नहीं थी. असली चुनौती तो उस धनुष पर डोरी यानी प्रत्यंचा चढ़ाने की थी. अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी राजा इसी काम में पूरी तरह फेल हो गए थे.
इस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार उस मैदान में कई शूरवीर योद्धाओं ने धनुष को उठाया और अपनी ताकत दिखाई. इन वीरों में अंगराज कर्ण, दुर्योधन, शल्य और अश्वत्थामा जैसे बड़े नाम शामिल थे. हमारे समाज में एक और बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था और उन्हें प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लेने दिया था. लेकिन अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर से छपी प्रामाणिक महाभारत या भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की महाभारत पढ़ेंगे तो आपको असलियत पता चलेगी.
वहां साफ लिखा है कि कर्ण ने स्वयंवर में हिस्सा लिया था. उन्होंने उस अद्भुत धनुष को अपने हाथों में उठा भी लिया था. लेकिन जैसे ही वह उस पर डोरी चढ़ाने लगे, धनुष के तेज झटके के कारण वह ऐसा नहीं कर पाए. कर्ण को किसी ने जाति के आधार पर प्रतियोगिता से बाहर नहीं निकाला था.
इसके विपरीत सभा में कुछ ऐसे राजा भी थे जो सच में उस धनुष को उठा तक नहीं पाए थे. किताब में सबसे पहला नाम चेदिराज शिशुपाल का आता है. शिशुपाल खुद को यमराज के समान बलवान समझता था. वह बहुत घमंड में धनुष की तरफ आगे बढ़ा. उसने जैसे ही धनुष पर अपना हाथ रखा, उसकी सारी ताकत हवा हो गई. वह धनुष का भार संभाल नहीं पाया और सीधे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया.
शिशुपाल के बाद मगध का महापराक्रमी राजा जरासंध आगे आया. वह धनुष के सामने एक मजबूत पहाड़ की तरह खड़ा हो गया. उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धनुष को उठाने की कोशिश की. लेकिन धनुष से ऐसा तगड़ा झटका लगा कि जरासंध सीधे जमीन पर गिर पड़ा. इस भयंकर अपमान से उसका दिल टूट गया. वह बिना कुछ बोले उसी समय स्वयंवर सभा छोड़कर अपने राज्य वापस लौट गया.
जरासंध के जाने के बाद कौरवों के मुखिया दुर्योधन की बारी आई. दुर्योधन बहुत तेजी से और पूरे जोश में धनुष की तरफ बढ़ा. जब उसने धनुष को अपने हाथों में लिया तो वह देवराज इंद्र की तरह बहुत प्रतापी दिखाई दे रहा था. दुर्योधन के पास गजब की ताकत थी, इसलिए उसने धनुष को ऊपर उठा लिया. लेकिन असली मुसीबत तब आई जब उसने धनुष को मोड़कर उस पर डोरी चढ़ानी शुरू की.
उस समय धनुष की कमान से उसकी उंगलियों के बीच में इतनी जोर से झटका लगा कि वो संभल नहीं पाया. दुर्योधन सीधा पीठ के बल जमीन पर चित्त हो गया. उसे बहुत चोट लगी और पूरी सभा के सामने शर्मिंदा होना पड़ा. वह अपना सा मुंह लेकर चुपचाप अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ गया.
अर्जुन की बारी...
जब सारे बड़े बड़े क्षत्रिय राजा हार मानकर शांत हो गए, तब ब्राह्मणों की कतार से उठकर अर्जुन आगे आए. अर्जुन ने बिना किसी दिखावे के बहुत ही सहज तरीके से उस भारी धनुष को एक पल में उठा लिया. जिस धनुष पर बड़े बड़े वीर डोरी नहीं चढ़ा पा रहे थे, अर्जुन ने देखते ही देखते उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी. इसके बाद उन्होंने अपने हाथ में पांच तीर लिए.
उन्होंने पानी में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर बिल्कुल सटीक निशाना साधा. तीर लगते ही लक्ष्य नीचे गिर गया. इस तरह अर्जुन ने यह कठिन प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया. अतः व्यास महाभारत के अनुसार केवल अर्जुन ही नहीं, बल्कि कर्ण और दुर्योधन भी उस धनुष को उठाने की ताकत रखते थे. बस अर्जुन के पास वो खास कला थी जिससे उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ा दी.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)