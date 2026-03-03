Chandra Grahan 2026: सपने में चंद्र ग्रहण देखना कोई साधारण बात नहीं, जानें क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत!

Chandra Grahan In Dream: स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति सोते हुए जो भी सपना देखता है उसके कोई न कोई संकेत या अर्थ जरूर हैं. कई सपने बुरे होते हैं तो कई सपने अच्छें, वहीं कुछ सपनों के संकेत शुभ तो कुछ सपनों के संकेत अशुभ होते हैं. कई लोगों को सपने में चंद्र ग्रहण लगते हुए भी दिखाई देता है. हालांकि, 03 मार्च 2026 को यानी आज फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है. सिंह राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में दोपहर के समय 03 बजकर 20 मिनट पर ग्रहण लगने वाला है. चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सपने में चंद्र ग्रहण लगते दिखाई देने का क्या अर्थ है. ऐसे सपने का दिखना जीवन पर कैसा असर डालता है.

सपने में चंद्र ग्रहण दिखना?

ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है जो मन, धन और और माता का कारक है. चंद्रमा मजबूत होता है तो मन शांत रहता है, पैसों की बर्बादी नहीं होती है और परिवार में कलह कलेश नहीं होता है. वहीं, ज्योतिष अनुसार ग्रहण को एक बहुत अशुभ घटना मानी जाती है और जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो इसे भी अशुभ माना जाता है. सपने में चंद्र ग्रहण का दिखना भी अति अशुभ माना जाता है. इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कई अशुभ परिणाम देखे जा सकेते हैं.

सपने में चंद्र ग्रहण देखने के अशुभ संकेत

सपने में चंद्र ग्रहण का दिखाई देना संकेत देता है तो कुछ बातों को लेकर सतर्क रहें, जैसे-

माता की सेहत खराब हो सकती हैं, ऐसे में इस मामले को लेकर सतर्क रहें.

सपने में चंद्रग्रहण देखने के बाद कोशिश करें कि जीवन में सुंतलन बना रहे.

धन खर्च संभलकर करें और धन से जुड़े फैसले लेने से बचें.

मन को शांत रखने की लगातार कोशिश करते हैं.

ध्यान रखें कि परिवार के लोगों में विवाद या बहस न हो, मनमुटाव की स्थिति न पैदा हो.

ऐसे सपने देखने के बाद कीमती सामान के चोरी होने या खो जाने की संभावना बढ़ी रहती है.

सम्मान में कमी आ सकती है.

करियर को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है.

सपने में चंद्र ग्रहण देखने के शुभ संकेत

वहीं अगर सपने में चंद्र ग्रहण खत्म होता हुआ दिखे तो ऐसे सपने को अति शुभ माना जाता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन ले धीरे-धीरे सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा. सपने में चंद्र ग्रहण के समय अगर खुद को मंत्र जाप करते हुए दिखें तो इसे एक शुभ सपना माना जाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

