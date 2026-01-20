Advertisement
Dream Astrology: किस्मत चमकने से पहले आते हैं ये खास सपने! जानें किन पक्षियों का दिखाई देना माना जाता है साक्षात लक्ष्मी का आगमन

Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, नींद में आने वाले सपने जीवन से जुड़े कई संकेत देते हैं. सपने में पक्षियों का दिखना भी कई प्रकार के शुभ या अशुभ संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसे 5 पक्षी कौन-कौन से हैं, जिनका सपना देखना अत्यंत मंगलकारी और लाभकारी संकेत देता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:19 PM IST
Dream Astrology: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, नींद में हम जो भी दृश्य देखते हैं, उनका संबंध हमारे आने वाले भविष्य और जीवन में होने वाले बदलावों से होता है. कुछ सपने हमें भविष्य में आने वाले संकटों के प्रति आगाह करते हैं. जबकि, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे द्वार पर दस्तक देने वाली खुशियों और समृद्धि का संदेश लाते हैं. खासतौर पर सपने में पक्षियों का दिखाई देना अत्यंत शुभ और लाभकारी संकेत माना जाता है. ऐसे में आइए स्वप्न शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि सपने में किन पक्षियों को देखना आपके भाग्य उदय और धन लाभ का संकेत देता है.

उल्लू का दिखाई देना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में उल्लू देखना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद मंगलकारी माना जाता है. चूंकि, उल्लू धन की देवी मां लक्ष्मी का वाहन है, इसलिए इसका सपने में आना इस बात का प्रतीक है कि आप पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है. यह सपना संकेत देता है कि आपकी आर्थिक तंगी जल्द समाप्त होगी और आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे.

सपने में नीलकंठ पक्षी को देखना 

अगर आप सपने में नीलकंठ देखते हैं, तो यह सौभाग्य का सूचक है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नीलकंठ भगवान शिव का रूप माना जाता है. इस सपने का अर्थ है कि महादेव के आशीर्वाद से आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे. आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने का समय आ गया है और आपको किसी भी बड़े लक्ष्य में सफलता प्राप्त होगी.

सपने में मोर का दर्शन

मयूर यानी मोर को सपनों में देखना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार को दर्शाता है. यह सपना इस बात का संकेत है कि भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से आपके जीवन के कष्ट और मानसिक तनाव दूर होने वाले हैं. अगर आप करियर या व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं, तो यह सपना आने वाले समय में बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता की ओर इशारा करता है.

सपने में तोता दिखाई देना 

सपने में तोते का दिखाई देना घर-परिवार में सुखद वातावरण और खुशियों के आगमन को दर्शाता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, तोता सौभाग्य का दूत है. अगर आपको ऐसा सपना आता है, तो जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है या परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है. यह आपके जीवन में प्रेम और समृद्धि बढ़ने का संकेत है.

हंस का सपना देखना 

सफेद हंस या हंसों के जोड़े को सपने में देखना शांति और समृद्धि का प्रतीक है. यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य संपन्न होने वाला है. इसके साथ ही, यह सपना आकस्मिक धन लाभ और समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ने का भी प्रबल संकेत माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

