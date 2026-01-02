Advertisement
trendingNow13061955
Hindi Newsधर्मभूलकर भी नजरअंदाज न करें ये 5 डरावने सपने! ऊंचाई से गिरने और सांप दिखने का क्या है असली मतलब?

भूलकर भी नजरअंदाज न करें ये 5 डरावने सपने! ऊंचाई से गिरने और सांप दिखने का क्या है असली मतलब?

Dream Astrology: नींद में आने वाले कुछ सपने बेहद डरावने होते हैं. अक्सर लोग ऐसे स्वप्नों को देखकर अचानक नींद से जाग जाते हैं और सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसे सपने क्या संकेत देते हैं. आइए जानते हैं कुछ डरावने स्वप्नों से मिलने वाले शुभ संकेतों के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूलकर भी नजरअंदाज न करें ये 5 डरावने सपने! ऊंचाई से गिरने और सांप दिखने का क्या है असली मतलब?

Swapna Shastra: नींद की अवस्था में दिखाई देने वाले सपने महज कल्पना नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन का संदेश होते हैं. भारतीय ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हर सपना हमारे भविष्य की सुख-दुख वाली घटनाओं का पूर्व संकेत देता है. कुछ सपने हमें आने वाले संकटों से सावधान करते हैं, तो कुछ अपार धन-संपत्ति की खुशखबरी लाते हैं. स्वप्न शास्त्र में ऐसे 5 सपने और उनसे मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है जो कि डरावने हो सकते हैं, लेकिन इनसे मिलने वाले संकेत बेहद सुखद हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि स्वप्न शास्त्र में बताए गए उन 5 विशेष शुभ स्वप्नों के बारे में.

ऊंचाई से गिरने का सपना

अक्सर लोग सपने में खुद को किसी पहाड़, इमारत या आसमान से गिरते हुए देखते हैं और अचानक घबराकर जाग जाते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यह सपना वास्तव में अशुभ संकेत देता है. यह भविष्य में आने वाली बाधाओं, मान-प्रतिष्ठा की हानि या अचानक होने वाली धन हानि की ओर इशारा करता है. अगर आपको ऐसा सपना आए, तो अपने करियर और निवेश के फैसलों में विशेष सावधानी बरतें.

Add Zee News as a Preferred Source

सांपों का मायाजाल

सपने में सांप देखना आमतौर पर डरावना लगता है, लेकिन इसके परिणाम काफी सकारात्मक हो सकते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर नींद में आपको सुंदर या रंगीन सांप दिखाई दें, तो समझ लें कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है. अगर आप खुद को सांप पकड़ते हुए देखते हैं, तो यह अत्यंत शुभ है. इसका अर्थ है कि आप अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे और आपकी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी जल्द ही समाप्त होगी.

विवाह के सपने

विवाह से जुड़े सपनों के दो पहलू होते हैं. अगर आप सपने में खुद को अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ विवाह के बंधन में बंधते देखते हैं, तो यह आपके सफल वैवाहिक भविष्य का संकेत है. वहीं, अगर आप सपने में शादी टूटते हुए देखते हैं, तो यह किसी पारिवारिक विवाद या मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है.

यह भी पढ़ें: अगर सपने में दिखती हैं ये 7 चीजें, तो समझ लें शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन

सोने का आभूषण देखना 

भविष्य पुराण के अनुसार, अगर कोई जातक सपने में खुद को सोने के गहनों से लदा हुआ या गहने पहनते हुए देखता है, तो यह भाग्य उदय का संकेत है. यह सपना बताता है कि आपको निकट भविष्य में अचानक धन लाभ हो सकता है या आपके करियर में 
कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. यह स्वप्न समृद्धि और सामाजिक पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए भी खास माना गया है. 

क्या करें जब आए बुरा सपना?

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर कोई डरावना या अशुभ सपना आए, तो सुबह उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें या शिवजी को जल अर्पित करें. मान्यताओं के अनुसार, बुरे सपनों के बारे में दूसरों को बता देने से उनका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है, जबकि शुभ सपनों को गुप्त रखना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

dream astrology

Trending news

सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
how to drive in fog
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
Imd Weather Forecast Today
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी