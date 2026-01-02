भूलकर भी नजरअंदाज न करें ये 5 डरावने सपने! ऊंचाई से गिरने और सांप दिखने का क्या है असली मतलब?

Swapna Shastra: नींद की अवस्था में दिखाई देने वाले सपने महज कल्पना नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन का संदेश होते हैं. भारतीय ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हर सपना हमारे भविष्य की सुख-दुख वाली घटनाओं का पूर्व संकेत देता है. कुछ सपने हमें आने वाले संकटों से सावधान करते हैं, तो कुछ अपार धन-संपत्ति की खुशखबरी लाते हैं. स्वप्न शास्त्र में ऐसे 5 सपने और उनसे मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है जो कि डरावने हो सकते हैं, लेकिन इनसे मिलने वाले संकेत बेहद सुखद हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि स्वप्न शास्त्र में बताए गए उन 5 विशेष शुभ स्वप्नों के बारे में.

ऊंचाई से गिरने का सपना

अक्सर लोग सपने में खुद को किसी पहाड़, इमारत या आसमान से गिरते हुए देखते हैं और अचानक घबराकर जाग जाते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यह सपना वास्तव में अशुभ संकेत देता है. यह भविष्य में आने वाली बाधाओं, मान-प्रतिष्ठा की हानि या अचानक होने वाली धन हानि की ओर इशारा करता है. अगर आपको ऐसा सपना आए, तो अपने करियर और निवेश के फैसलों में विशेष सावधानी बरतें.

सांपों का मायाजाल

सपने में सांप देखना आमतौर पर डरावना लगता है, लेकिन इसके परिणाम काफी सकारात्मक हो सकते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर नींद में आपको सुंदर या रंगीन सांप दिखाई दें, तो समझ लें कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है. अगर आप खुद को सांप पकड़ते हुए देखते हैं, तो यह अत्यंत शुभ है. इसका अर्थ है कि आप अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे और आपकी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी जल्द ही समाप्त होगी.

विवाह के सपने

विवाह से जुड़े सपनों के दो पहलू होते हैं. अगर आप सपने में खुद को अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ विवाह के बंधन में बंधते देखते हैं, तो यह आपके सफल वैवाहिक भविष्य का संकेत है. वहीं, अगर आप सपने में शादी टूटते हुए देखते हैं, तो यह किसी पारिवारिक विवाद या मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है.

सोने का आभूषण देखना

भविष्य पुराण के अनुसार, अगर कोई जातक सपने में खुद को सोने के गहनों से लदा हुआ या गहने पहनते हुए देखता है, तो यह भाग्य उदय का संकेत है. यह सपना बताता है कि आपको निकट भविष्य में अचानक धन लाभ हो सकता है या आपके करियर में

कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. यह स्वप्न समृद्धि और सामाजिक पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए भी खास माना गया है.

क्या करें जब आए बुरा सपना?

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर कोई डरावना या अशुभ सपना आए, तो सुबह उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें या शिवजी को जल अर्पित करें. मान्यताओं के अनुसार, बुरे सपनों के बारे में दूसरों को बता देने से उनका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है, जबकि शुभ सपनों को गुप्त रखना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)