Dream Astrology: ये सपने बुरे दौर के अंत का देते हैं संकेत, शुभ समय की होती है शुरुआत

Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक सपना भविष्य को लेकर शुभ-अभुभ संकेत देता है. कुछ सपने जहां जीवन में परेशानियां बढ़ने का संकेत देते हैं. जबकि कुछ बुरे दौर के अंत का संकेत देते हैं. आइए जानते हैं कि उन शुभ स्वप्नों के बारे में जो शुभ समय की शुरुआत का संकेत देते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 14, 2025, 07:27 PM IST
Dream Astrology: नींद में देखे जाने वाले सपनों को अक्सर लोग साधारण कल्पना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपना समान नहीं होता. कुछ सपने ऐसे होते हैं जो मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं और आने वाले समय में होने वाली घटनाओं की ओर संकेत करते हैं. मान्यता है कि कुछ विशेष प्रकार के सपने व्यक्ति की बुरी से बुरी किस्मत को भी बदलने की क्षमता रखते हैं. जबकि, कुछ सपने जीवन में घटने वाली अप्रिय घटनाओं का पूर्व संकेत देते हैं. इसलिए कहा जाता है कि नींद में देखे गए स्वप्नों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे में आइए, स्वप्न शास्त्र के मुताबिक कुछ ऐसे सपनों के बारे में जानते हैं, जो जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव और अच्छे समय की शुरुआत का संकेत देते हैं.

सपने कब देते हैं शुभ फल

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपनों के सत्य होने की संभावना सबसे अधिक होती है. यह समय सुबह लगभग 4 बजे से 5:30 बजे के बीच माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय देव शक्तियों से जुड़ा होता है, इसलिए इस दौरान दिखाई देने वाले शुभ सपने व्यक्ति के जीवन में सुख और सौभाग्य लेकर आते हैं. ऐसे सपनों के बाद जीवन में खुशियों की शुरुआत मानी जाती है.

सपने में देवी-देवताओं को देखना

अगर ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सपने में किसी देवी या देवता के दर्शन होते हैं, तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर की विशेष कृपा व्यक्ति पर बनने वाली है. ऐसे सपनों के बाद जीवन में कोई बड़ी खुशी, सफलता या मनोकामना की पूर्ति संभव मानी जाती है.

सपने में जलता हुआ दीपक दिखना

ब्रह्म मुहूर्त में सपने में जगमगाता हुआ दीपक दिखाई देना भी बहुत शुभ माना जाता है. यह संकेत देता है कि व्यक्ति पर दैवीय कृपा बनी हुई है और आने वाले समय में धन लाभ या आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं. ऐसे सपने आने पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है.

पानी से भरा घड़ा देखना

अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय सपने में पानी से भरा हुआ घड़ा दिखाई दे, तो इसे स्वप्न शास्त्र में अत्यंत शुभ माना गया है. यह सपना सुख-समृद्धि, धन वृद्धि और जीवन में स्थिरता का प्रतीक है. ऐसे संकेत मिलने पर यह माना जाता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन में खुशहाली आएगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

swapna shatra

