Dream Astrology: दरवाजे पर दस्तक देने वाला है कोई खास! ये 5 सपने बताते हैं घर आएगा मेहमान

Dream Astrology Meaning: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति नींद में जो सपना देखता है, उसका सीधा संबंध उसके भाग्य और भविष्य से होता है. कुछ स्वप्नों के संकेत जहां शुभ होते हैं, वहीं कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अशुभ संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उन 5 स्वप्नों के बारे में जो मेहमान के आगमन का संकेत देते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:48 PM IST
Dream Astrology: सनातन धर्म में अतिथि को देवता कहा गया है-'अतिथि देवो भवः.' इसका अर्थ है कि अतिथि का सम्मान देवता के जैसा करना चाहिए. घर में मेहमानों का आना सौभाग्य का प्रतीक माना गया है. स्वप्न शास्त्र में कुछ ऐसे सपनों का जिक्र किया गया जो, अतिथि से जुड़े खास संकेत देते हैं. स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, अतिथियों से जुड़े ये सपने बेहद शुभ माने जाते हैं. साथ ही ऐसा सपने भाग्योदय के साथ-साथ राजसी सुख का भी संकेत देते हैं. इसलिए कहा जाता है कि इन स्वप्नों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे मिलने वाले शुभ संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए. आइए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार, ऐसे 5 सपनों के बारे में जानते हैं, जो ये संकेत देते हैं कि घर में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है. 

सपने में हाथी या घोड़ा दिखाई देना

स्वप्न शास्त्र में हाथी और घोड़े को ऐश्वर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना गया है. ऐसे में अगर आप सपने में गजराज (हाथी) या दौड़ता हुआ घोड़ा देखते हैं, तो यह किसी प्रभावशाली या सम्मानित अतिथि के आगमन का संकेत हो सकता है. ऐसा सपना यह भी दर्शाता है कि आने वाला व्यक्ति आपके लिए कोई शुभ समाचार या समाज में मान-प्रतिष्ठा लेकर आएगा.

सजा हुआ घर दिखाई देना

अक्सर हम हकीकत में मेहमानों के आने से पहले घर की साफ-सफाई करते हैं, लेकिन यदि आप सपने में खुद को अपना घर बहुत सुंदर, स्वच्छ और फूलों से सजा हुआ देखते हैं, तो यह भविष्य के लिए शुभ संकेत हो सकता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना इस बात का संकेत है कि आपके घर में जल्द ही कोई मांगलिक कार्य या उत्सव होने वाला है, जिसमें दोस्तों और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगेगा.

पकवान और मिठाइयों की खुशबू

अगर आप सपने में खुद को रसोई में व्यस्त देखते हैं या तरह-तरह के व्यंजन और मिठाइयां बनते हुए देखते हैं, तो यह बेहद शुभ संकेत देने वाला हो सकता है. रसोई में पकवानों का बनना उत्सव का प्रतीक है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि घर में मेहमान आने वाले हैं और आप उनके साथ भोजन का आनंद लेने वाले हैं.

घंटी की आवाज सुनाई देना

कई बार हम सपने में स्पष्ट रूप से दरवाजे पर दस्तक सुनते हैं या घर की कॉल बेल बजते हुए देखते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यह सपना सबसे सीधा और स्पष्ट संदेश है. यह दर्शाता है कि कोई नया व्यक्ति या पुराना मित्र आपके जीवन और घर में प्रवेश करने वाला है. 

फूल और फूलों की वर्षा देखना 

फूलों को हमेशा से स्वागत और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है. ऐसे में अगर कोई सपने में ताजे फूलों का गुलदस्ता, फूलों की माला या खुद पर पुष्पवर्षा होते देखता है, तो इसका अर्थ है कि किसी अत्यंत प्रिय या आध्यात्मिक व्यक्ति उसके घर दस्तक देने वाला है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

dream astrology

