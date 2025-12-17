Dream Astrology: दरवाजे पर दस्तक देने वाला है कोई खास! ये 5 सपने बताते हैं घर आएगा मेहमान

Dream Astrology: सनातन धर्म में अतिथि को देवता कहा गया है-'अतिथि देवो भवः.' इसका अर्थ है कि अतिथि का सम्मान देवता के जैसा करना चाहिए. घर में मेहमानों का आना सौभाग्य का प्रतीक माना गया है. स्वप्न शास्त्र में कुछ ऐसे सपनों का जिक्र किया गया जो, अतिथि से जुड़े खास संकेत देते हैं. स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, अतिथियों से जुड़े ये सपने बेहद शुभ माने जाते हैं. साथ ही ऐसा सपने भाग्योदय के साथ-साथ राजसी सुख का भी संकेत देते हैं. इसलिए कहा जाता है कि इन स्वप्नों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे मिलने वाले शुभ संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए. आइए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार, ऐसे 5 सपनों के बारे में जानते हैं, जो ये संकेत देते हैं कि घर में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है.

सपने में हाथी या घोड़ा दिखाई देना

स्वप्न शास्त्र में हाथी और घोड़े को ऐश्वर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना गया है. ऐसे में अगर आप सपने में गजराज (हाथी) या दौड़ता हुआ घोड़ा देखते हैं, तो यह किसी प्रभावशाली या सम्मानित अतिथि के आगमन का संकेत हो सकता है. ऐसा सपना यह भी दर्शाता है कि आने वाला व्यक्ति आपके लिए कोई शुभ समाचार या समाज में मान-प्रतिष्ठा लेकर आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सजा हुआ घर दिखाई देना

अक्सर हम हकीकत में मेहमानों के आने से पहले घर की साफ-सफाई करते हैं, लेकिन यदि आप सपने में खुद को अपना घर बहुत सुंदर, स्वच्छ और फूलों से सजा हुआ देखते हैं, तो यह भविष्य के लिए शुभ संकेत हो सकता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना इस बात का संकेत है कि आपके घर में जल्द ही कोई मांगलिक कार्य या उत्सव होने वाला है, जिसमें दोस्तों और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगेगा.

पकवान और मिठाइयों की खुशबू

अगर आप सपने में खुद को रसोई में व्यस्त देखते हैं या तरह-तरह के व्यंजन और मिठाइयां बनते हुए देखते हैं, तो यह बेहद शुभ संकेत देने वाला हो सकता है. रसोई में पकवानों का बनना उत्सव का प्रतीक है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि घर में मेहमान आने वाले हैं और आप उनके साथ भोजन का आनंद लेने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: पत्नी को भी न बताएं ये 5 सपने, राज छिपाने में ही है आपकी भलाई और फायदा!

घंटी की आवाज सुनाई देना

कई बार हम सपने में स्पष्ट रूप से दरवाजे पर दस्तक सुनते हैं या घर की कॉल बेल बजते हुए देखते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यह सपना सबसे सीधा और स्पष्ट संदेश है. यह दर्शाता है कि कोई नया व्यक्ति या पुराना मित्र आपके जीवन और घर में प्रवेश करने वाला है.

फूल और फूलों की वर्षा देखना

फूलों को हमेशा से स्वागत और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है. ऐसे में अगर कोई सपने में ताजे फूलों का गुलदस्ता, फूलों की माला या खुद पर पुष्पवर्षा होते देखता है, तो इसका अर्थ है कि किसी अत्यंत प्रिय या आध्यात्मिक व्यक्ति उसके घर दस्तक देने वाला है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)