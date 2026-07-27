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Dream Astrology: सपने में पुराना या टूटा घर देखना क्या देता है संकेत? जानें होगा लाभ या भारी नुकसान

House Dream Astrology: सपने में पुराना या टूटा घर देखना, नया घर देखना क्या संकेत देता है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें ताकि पहले से ही सपनों को लेकर सतर्क हुआ जा सके.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 27, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:45 PM IST
Dream Astrology: सपने में पुराना या टूटा घर देखना क्या देता है संकेत? जानें होगा लाभ या भारी नुकसान

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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