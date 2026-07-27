/Dream Astrology: सपने में पुराना या टूटा घर देखना क्या देता है संकेत? जानें होगा लाभ या भारी नुकसान

Sapne Me Ghar: रात में सोते समय एक-एक सपने दिखाई देते हैं. कुछ सपने शुभ तो कुछ सपने अशुभ हो सकते हैं. कुछ सपने हमें संकेत देते हैं कि जल्द ही जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं तो कुछ सपने बताते हैं निकट भविष्य में धन आदि को लेकर सतर्क रहना चाहिए. इसी तरह सपने में तरह-तरह के घर देखने से भी बड़े-बड़े संकेत मिलते हैं.
स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने अगर किसी व्यक्ति को बार-बार टूटा घर या नया घर या इसी तरह से अलग-अलग घर का सपना दिखाई दे तो इसके गहरे संकेत हो सकते हैं. घर का सपना देखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार अति महत्वपूर्ण माना जाता है. आइए जानें सपने में घर देखने का क्या अर्थ है.
सपने में सुंदर और नया घर दिखता हो तो ऐसे सपने को अति शुभ माना जाता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि जीवन में जल्द ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने वाला है और बड़े-बड़े व शुभ बदलाव हो सकते हैं. इस सपने का अर्थ है कि करियर में तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं. समाज में सम्मान बढ़ेगा.
सपने में अगर बार-बार पुराना घर दिखे तो इसे एक अशुभ सपना माना जाता है. इस सपने का अर्थ है कि जल्द ही पैतृक संपत्ति हाथ से निकल सकती है. पुराने विवाद बढ़ सकते हैं. ऐसे में सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है.
सपने में अगर ऐसा दिखे कि आपका घर बन रहा है तो इसे एक सकारात्मक और शुभ सपना माना जाता है. ऐसे सपने का मतलब है कि कोई अधूरी इच्छा की पूर्ति जल्दी ही होने वाली है. ऐसा सपना आए तो समझ लें कि निकट भविष्य में बड़ा धन लाभ हो सकता है.
सपने में अगर किसी व्यक्ति को बार-बार सजा-धजा घर दिखता है तो ऐसे सपने को अति शुभ माना जाता है. ऐसे सपने को देखने पर संकेत मिलता है कि व्यक्ति को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.
सपने में अगर बार-बार टूटा घर दिखे या घर टूटकर गिरते हुए दिखे तो इसे एक अति अशुभ सपना माना जाता है. यह सपना धन हानि से लेकर मानसिक तनाव के बढ़ने का संकेत देता है. ऐसे सपने पारिवारिक कलह के बढ़ने के भी संकेत देते हैं. ऐसे में धैर्य रखें और फैसले समझदारी से लें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक स्वप्न शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताई गई जानकारियां व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)