Hindi Newsधर्म

Dreams Astro: आधी रात को डर कर उठ जाते हैं? बुरे और डरावने सपनों से छुटकारा पाने के लिए करें ये उपाय!

Dreams Astrology: रात को सोते समय कई लोगों को डरावने और बुरे सपने आते हैं जिससे उनका पूरा दिन खराब हो जाता है. इस तरह के सपने न आएं इसके लिए कुछ उपाय जरूर करना चाहिए ताकि डर खत्म हो सके और अच्छी नींद आ सके. 

Nov 05, 2025, 12:24 PM IST
Astro Remedies for Bad Dreams
Astro Remedies for Bad Dreams: सोते हुए सपनों का आना एक बहुत ही सामान्य सी घटना है. लेकिन यही सपने अगर अगर आपको डराने लगे या आपकी नींद खराब करने लगे तो क्या करें. ऐसी स्थिति में आपको इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कुछ कारगर उपाय करने चाहिए. आइए इस कड़ी में हम विस्तार से जानें कि आखिर कौन से कारगर उपाय कराब नींद से छुटकारा दिला सकता है. 

डरावने और बुरे सपने से कैसे पाएं छुटकारा
पैर जरूर धोएं
रात को सोने से पहले पैर जरूर धोएं. ऐसा करना अच्छी नींद दिलाने में सहायक हो सकता है. हालांकि बेड पर किसी भी समय बैठें या लेटे तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके पैर धुलें हो, नहीं तो आपके बेडरूम में नकारात्मकता बनी रहेगी.रात को सोने से पहले पैरों धोने से बुरे और डरावने सपने नहीं आएंगे.

सोने की सही दिशा
सोने जाने से पहले पैर की दिशा को सही रखें. दक्षिण और पूर्व में पैर करके न सोएं. पैरों को दरवाजे की दिशा में न रखें. ऐसा करना सेहत खराब करता है और समृद्धि घर से चली जाती है. पूर्व दिशा में सिर रखकर सोएं तो नींद अच्छी आती है और ज्ञान बढ़ता है.दक्षिण में सिर रखकर सोना मानसिक शांति अच्छी सेहत का कारक होता है.
 
5 शनिवार छाया दान 
शनि मंदिर में जाएं और 5 शनिवार छाया दान करें. इसके लिए एक कटोरी में तेल भरें और उसमें अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में दान करें. शनिवार के दिन अगर काल और सफेद कंबल दान करें तो बुरे सपने से राहत मिल सकती है. ऐसा 21 शनिवार तक करें.

हनुमान चालीसा का पाठ
शनिवार को हनुमानजी का नाम लें और अपने पैर के अंगुठे के पास वाली अंगुली में यानी तर्जनी अंगुली में काला धागा बांधें. इससे दिमाग शांत रहेगा और दर दूर होगा. न तो डरावने सपने आएंगे और न ही आधी रात में नींद खुलेगी. रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी शुभ परिणाम प्राप्त होगा.

कपूर जलाएं
सोने के पहले हर दिन कपूर जलाएं. इससे मन शांत होगा और अच्छी नींदि भी आएगी. कपूर जलाना से मानसिक तनाव दूर होता है और नींद आने में आसानी होती है. डरावने सपने से छुटकारा मिल सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Dreams Astrology

