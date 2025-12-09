Advertisement
Dreams Astrology: सपने में अलग अलग तरह की महिलाओं को देखना क्या देता है संकेत, शुभ या अशुभ जान लें!

Dreams Related to Woman: जब सपनों में बार बार महिला दिखाई दे तो इसका कोई न कोई अर्थ जो जरूर होगा. आज की इस कड़ी में जानेंगे कि सपने में अलग अलग तरह से सपने में महिला को देखने का क्या संकेत है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:10 PM IST
Beautiful Woman In Dreams
Beautiful Woman In Dreams

Dreams Related to Woman: अगर किसी व्यक्ति को सपने में बार बार महिला दिखाई देती है तो इसका कोई न कोई अर्थ जरूर होगा. दरअसल, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सोते समय दिखने वाले सपने का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है. व्यक्ति पर कुछ सपनों का बहुत गहरा असर पड़ता है तो कुछ सपनों का गहरा अर्थ भी होता है. आइए जानें सपने में महिला को अलग अलग तरह से देखने का क्या अर्थ है.

सपने में बूढ़ी महिला देखना
सपने में बूढ़ी महिला को देखना बहुत शुभ होता है. बूढ़ी महिलाओं को सपने में देखने का अर्थ है कि व्यक्ति धन और सम्मान जल्द ही मिलने वाला है.

सपने में किसी स्त्री से बात करने का मतलब
अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को किसी महिला से बातें करते देखे तो इससे एक बहुत शुभ संकेत मिलता है. ऐसा सपना संकेत देता है कि व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

गहना पहनी हुई महिला
अगर किसी व्यक्ति को सपने में गहना पहने हुए महिला दिखे तो इससे शुभ संकेत मिलता है. रुका हुआ काम बनने लगता है. सफलता प्राप्त होती है. 

सपने में सुंदर महिला देखना
अगर किसी व्यक्ति को सपने में आकर्षक महिला दिखे तो ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति को सुख और धन प्राप्ति होने वाला है. परिवार में विवाद खत्म होने लगता है.

सपने में महिला को गले लगना
अगर कोई पुरुष सपने में बार बार किसी लड़की को गले लगाते देखता है तो ऐसे सपने का अर्थ है कि पुरुष के जीवन में जल्द ही सुखों का आगमन होने वाला है. वहीं महिला किसी पुरुष को गले लगाते हुए सपने में देखे तो इसे अति शुभ सपना माना जाता है. स्त्री शारीरिक कष्टों से दूर होने वाले हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

