Dudh Ke Upay: गुस्सैल ग्रह शांत होकर खोल देंगे उन्नति के रास्ते, कच्चे दूध के ये चमत्कारी उपाय करके तो देखें!

Dudh Ke Upay: दूध का सेवन स्वास्थ्य लाभ तो देता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध से जुड़ी कुछ बहुत शक्तिशाली ज्योतिष उपाय जीवन के संकटों को भी दूर कर सकते हैं. दूध से जुड़े ज्योतिष उपाय करके कोई जातक अपनी कुंडली में क्रोधित ग्रहों को शांत कर सकता है और जीवन सुख शांति और सुकून से बिता सकता है. वैसे तो पूजा पाठ में दूध का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है लेकिन इसके कौन से उपाय करने से ग्रह शांत हो सकते हैं और इससे जीवन में उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं.

कच्चे दूध के उपाय

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए दूध का उपाय

कोशिश करने पर भी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो रही है तो जरूर इसके बीछे ग्रहों की कमजोर स्थिति का प्रभाव हो सकता है. धन बढ़ोतरी, पद बढ़ोतरी नहीं होने पर, दिन रात मेहनत करने पर भी शुभ परिणाम नहीं मिलने पर एक उपाय जरूर करें. रविवार की रात एक गिलास कच्चा दूध लें और सोते समय सिर के पास दाहिने हाथ की इसे रख दें. अब सोमवार को उठकर चुपके से दूध को बबूल के पेड़ की जड़ चढ़ाकर आ जाए. ध्यान रहे कि ऐसा करते हुए आपको कोई न देख पाए. इस ज्योतिष उपाय को करने से नौकरी से लेकर आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव हो सकता है. इस उपाय को लगातार 11 रविवार तक करें. इससे एक साथ सूर्य और चंद्रमा दोनों कुंडली में मजबूत होंगे.

ग्रह शांति का उपाय

अगर किसी जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, मंगल, चंद्रमा, सूर्य आदि को शांत करना है तो इसके लिए महादेव को निमित्त दिन या सोमवार को दूध का उपाय कर सकते हैं. ग्रह के अशुभ चाल और प्रभाव से सफलता नहीं मिल पा रही है तो लगातार 7 सोमवार नियमित रूप से कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं. इससे जातक की कुंडली के सभी ग्रह एक साथ संतुलित होकर जीवन में सुख का कारक बन सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

