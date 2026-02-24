मासिक दुर्गाष्टमी पर जान लें शुभ मुहूर्त, इस पूजा विधि से मां की उपासना कर पाएं असीम शक्ति का आशीर्वाद!

Masik Durgashtmi In February 2026: फाल्गुन माह में कब मासिक दुर्गाष्टमी व्रत रखा जाएगा और इस दिन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है. इस दिन कौन कौन से शुभ महूर्त होंगो, आइए ये सारी जानकारी इस कड़ी में हासिल करें.
Masik Durgashtmi February 2026: मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पर मां दुर्गा की उपासना की जाती है और इस दिन मां दुर्गा के निमित्त व्रत रखकर विधि अनुसार पूजा की जाती है. मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत हर माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखने का विधान है. इस तरह फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि 24 फरवरी 2026 को है और इस दिन दुर्गाष्टमी व्रत रखा जाएगा. धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त दुर्गाष्टमी व्रत रखकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं उनको असीम शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा विधि जान लें साथ ही इस दिन कौन से शुभ मुहूर्त हैं ये भी जान लें.
मासिक दुर्गाष्टमी व्रत कब है
हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि 24 फरवरी 2026 को सुबह 07:01 बजे से शुरू होकर 25 फरवरी 2026 को सुबह के 04:51 बजे समाप्त हो जाएगी. इस तरह उदया तिथि में 24 फरवरी 2026 को दुर्गाष्टमी व्रत रखा जाएगा. व्रत का पारण अगले दिन 25 फरवरी 2026 को स्नान पूजा दान आदि के बाद किया जाएगा. मासिक दुर्गाष्टमी व्रत पर कौन से शुभ मुहूर्त हैं आइए जानें.
मासिक दुर्गाष्टमी पर शुभ मुहूर्त
मासिक दुर्गाष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त- सुबह के 05:19 से लेकर सुबह के 06:07 बजे तक.
मासिक दुर्गाष्टमी पर अभिजीत मुहूर्त- दोपहर के 12:17 से लेकर दोपहर के 01:02 बजे तक.
दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा की पूजा विधि
दुर्गाष्टमी के व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें. घर को साफ करें.
स्नान ध्यान करें और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद पूजा स्थल को साफ कर गंगाजल छिड़कें
अब पूजा के लिए बैठें.हाथ में जल लेकर मां दुर्गा का ध्यान करें व व्रत का संकल्प करें.
एक चौकी पर लाल कपड़े बिछाएं और मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें.
अब मां के सामने धूप और दीपक जलाएं.
मां का अभिषेक गंगाजल से करें. सिंदूर, फूल, सोलह चढ़ाएं.
अब माता के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का सच्चे मन से पाठ करें.
मां को भोग में फल, मिठाई, हलवा-पूरी चढ़ाएं.
मां दुर्गा की आरती कर पूजा को संपन्न करें.
