अष्‍टमी कब है, 29 सितंबर या 30 सितंबर? कन्‍या पूजन का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय जानें

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्‍टमी को दुर्गा अष्‍टमी महापर्व मनाया जाता है. इस दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा और कन्‍या पूजन होता है. जानिए इस साल नवरात्रि की महाअष्‍टमी कब है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 28, 2025, 08:12 AM IST
अष्‍टमी कब है, 29 सितंबर या 30 सितंबर? कन्‍या पूजन का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय जानें

Maha Ashtami 2025 date: नवरात्रि के आठवां दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है. साथ ही नवरात्रि की अष्‍टमी का विशेष महत्‍व होता है. इस दिन हवन और कन्‍या पूजन भी किया जाता है. इसलिए नवरात्रि की अष्‍टमी यानी कि आश्विन मास मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन दुर्गा पंडालों में भारी भीड़ उमड़ती है. इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन की बजाय 10 दिन की हैं. नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हुई हैं और 1 अक्‍टूबर को समाप्‍त होंगी. लिहाजा नवरात्रि की अष्‍टमी तिथि कब है, इसे लेकर भक्‍तों में उलझन है, आइए जानते हैं नवरात्रि की दुर्गा अष्‍टमी की सही तारीख. 

यह भी पढ़ें: नवरात्रि की महानवमी पर ग्रहों का 'महासंयोग', इन राशियों को अचानक मिलेगा इतना धन जितना सोचा भी नहीं होगा

दुर्गा अष्टमी 2025 की तिथि

दृक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन शुक्‍ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर, सोमवार को शाम 4:31 बजे से होगी और 30 सितंबर, मंगलवार को शाम 6:06 बजे समापन होगा. उदयातिथि के आधार पर दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को मनाई जाएगी. अष्‍टमी के दिन जो लोग कन्‍या पूजन करते हैं, वे 30 सितंबर को कन्‍या पूजन करेंगे. 

यह भी पढ़ें: शनि का नक्षत्र गोचर मचा देगा 3 राशि वालों की जिंदगी में तूफान, पर इन लोगों के घर होगा धन का ब्‍लास्‍ट

कन्या पूजन मुहूर्त 

नवरात्रि के व्रत और मां दुर्गा की पूजा-आराधना कन्या पूजन के बिना अधूरी है. नवरात्रि के आखिर में कन्‍या पूजन जरूर किया जाता है. कम से कम 9 कन्‍याओं को सम्‍मानपूर्वक आमंत्रित करके उन्‍हें खीर, हलवा, पूरी का भोजन कराते हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और भेंट देते हैं. इस साल शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 30 सितंबर को अष्‍टमी और 1 अक्तूबर को महानवमी पर किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: मिथुन-कन्‍या वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, सिंह राशि वालों को होगा तनाव

दुर्गा अष्‍टमी पूजा और कन्‍या पूजन मुहूर्त 

दुर्गा अष्‍टमी पर पूजा के लिए मुहूर्त - 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 4:37 से 5:25 बजे तक (स्नान व ध्यान के लिए उत्तम)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:47 से 12:35 बजे तक
वहीं अष्‍टमी पर कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 40 मिनट से 12 बजकर 10 मिनट तक है. 

नवरात्रि व्रत पारण 

जिन लोगों के घर में अष्‍टमी पर कुल देवी या कुल देवता की भी पूजा होती है, वे पूजा के बाद व्रत खोल सकते हैं. वहीं जो लोग नवरात्रि के व्रत का पारण अष्‍टमी को करते हैं, वे दिन में हवन और कन्‍या-पूजन करने के बाद शाम को मां दुर्गा की आरती करके नवरात्रि उपवास खोल सकते हैं. वहीं नवमी और दशहरे के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करना विशेष लाभदायी माना जाता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

