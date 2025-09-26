Advertisement
दुर्गा पूजा कब है? संधि पूजा से सिंदूर खेला तक किस दिन निभाई जाएगी कौनसी रस्‍म?

Durga Puja 2025 in Hindi: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी हैं और अब बारी दुर्गा पूजा उत्‍सव की. देश की आधा दर्जन से ज्‍यादा राज्‍यों में पंचमी तिथि से दुर्गा पूजा उत्‍सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. जानिए साल 2025 का दुर्गा पूजा का पूरा शेड्यूल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 26, 2025, 09:06 AM IST
दुर्गा पूजा कब है? संधि पूजा से सिंदूर खेला तक किस दिन निभाई जाएगी कौनसी रस्‍म?

Durga Puja in Hindi: दुर्गा पूजा उत्‍सव अश्विन शुक्‍ल पंचमी से यानी कि नवरात्रि के पांचवे दिन से शुरू होता है. सबसे पहले कलश स्‍थापना होती है और फिर उसके दशहरे के दिन तक रोजाना विशेष पूजा-अर्चना होती है, कई रस्‍में निभाई जाती हैं. देश के कई राज्‍यों में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा उत्‍सव होता है. इसमें पश्चिम बंगाल प्रमुख है. वहीं ओडिशा, असम, त्रिपुरा, बिहार और झारखंड में भी दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. शारदीय नवरात्रि पर्व अश्विन शुक्‍ल प्रतिपदा से शुरू होता है लेकिन दुर्गा पूजा पंचमी तिथि से शुरू होता है और दहशरा तक चलता है. 

बिल्‍व पत्र से करते हैं मां दुर्गा को आमंत्रित
 
कुल पांच दिनों के इस पर्व में सबसे पहले बिल्व निमंत्रण से मां को आमंत्रित किया जाता है. इसके बाद कलश स्‍थापना होती है और इसी के साथ दुर्गा पूजा उत्‍सव प्रारंभ होता है जो दशहरा तक चलता है. इसमें षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि तक हर तिथि का अपना विशेष महत्व होता है. साथ ही हर तिथि पर विशेष प्रकार का अनुष्ठान किया जाता है. इस साल 27 सितंबर को दुर्गा पूजा के लिए मां को बिल्‍व पत्र से आमंत्रण दिया जाएगा.  

दुर्गा पूजा 2025 शेड्यूल 

पंचमी तिथि पर बिल्व निमंत्रण दिया जाएगा. फिर कलश स्‍थापना होती है. इसके बाद षष्ठी तिथि पर कल्पारम्भ, अकाल बोधन, आमंत्रण और अधिवास होता है. मां दुर्गा की प्रतिमा स्‍थापित होती है. फिर सप्तमी तिथि पर कोलाबौ पूजा होगी. अष्टमी तिथि 30 सितंबर 2025 को संधि पूजा होगा, भोग और महाआरती होगी. 1 अक्‍टूबर को महानवमी मनाई जाएगी. इस दिन दुर्गा बलिदान और नवमी होम होता है. विजयादशमी को सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जाती है. जिसमें सुहागिनें मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं और फिर एक-दूसरे को सिंदूर लगाती हैं. आमतौर पर दशहरे की सुबह सिंदूर उत्‍सव शुरू होता है. इसके बाद मां का विसर्जन कर उन्हें विदा किया जाएगा. दुर्गा पूजा के दौरान पांडालों में बहुत भीड़ होती है और ये सारी रस्‍में सभी लोग मिलकर निभाते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

