दुर्गा सप्तशती के 5 सबसे शक्तिशाली मंत्र, रोजाना जपने से मां जगदम्बा देंगी खूब तरक्की और अथाह धन-ऐश्वर्य

Durga Saptashati 5 Most Powerful Mantra: हिंदू धर्मग्रंथों में दुर्गा सप्तशती (चण्डी पाठ) को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है. इसमें मां दुर्गा की स्तुति, शक्ति और महिमा का वर्णन किया गया है. मान्यता है कि इन मंत्रों के नियमित जाप से साधक को भय, रोग, दरिद्रता और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है. नवरात्रि, अष्टमी, नवमी या शुक्रवार को इन मंत्रों का जाप विशेष फलदायी माना गया है. आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के पांच सबसे शक्तिशाली मंत्र और उनके महत्व के बारे में.

नवार्ण मंत्र (Navarna Mantra)

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॥

यह दुर्गा सप्तशती का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली बीज मंत्र है. इसे "मंत्रों की जननी" भी कहा जाता है. इस मंत्र का जप करने से साधक को भय से मुक्ति मिलती है और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

मंत्र जाप के लाभ- हर तरह के संकट से रक्षा होती है. आत्मविश्वास और साहस की प्राप्ति होती है. इसके अलावा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है

अर्गला स्तोत्र का मंत्र

ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥

यह मंत्र मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का स्मरण कर उनकी वंदना करने के लिए अत्यंत सहायक है. अर्गला स्तोत्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है.

लाभ- जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है. इसके साथ ही मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होती है.

कवच का बीज मंत्र

ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः ॥

यह मंत्र साधक के लिए कवच का कार्य करता है. इसका जाप करने से अदृश्य सुरक्षा कवच बनता है जो नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से रक्षा करता है.

लाभ- बुरी शक्तियों से बचाव करता है. शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सहायक माना गया है. भयमुक्त और सुरक्षित जीवन देने में सहायक है.

कीलक स्तोत्र का रहस्यमय मंत्र

ॐ चण्डिकायै नमः ॥

यह सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है. दुर्गा सप्तशती के कीलक स्तोत्र में इसका महत्व बताया गया है. इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से साधना को पूर्णता और सिद्धि प्राप्त होती है.

लाभ- देवी का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है. साधक को साधना में सफलता मिलती है. इसके अलावा हर कार्य में विजय और उन्नति मिलती है.

शांति और आराधना का मंत्र

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते ॥

यह शांति मंत्र मां नारायणी की स्तुति है. इसे घर-परिवार की सुख-शांति और कल्याण के लिए विशेष रूप से जपा जाता है.

लाभ- घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है. रोग-निवारण और मानसिक सुकून मिलता है. इसके साथ ही परिवार में प्रेम और सौहार्द की वृद्धि होती है.

कैसे करें इन मंत्रों का जाप

इन मंत्रों का जाप शुद्ध उच्चारण और नियमपूर्वक करना चाहिए.

लाल आसन पर बैठकर, रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से जाप करना श्रेष्ठ होता है.

नवरात्रि और शुक्रवार के दिन इन मंत्रों का जाप विशेष रूप से फलदायी है.

