Chandi Path: इस स्तुति का पाठ करने से 9 ग्रह रहते अनुकूल, देवी के आशीर्वाद से नहीं होती किसी चीज की कमी

Chandi Path Importance Niyam Vidhi: दुर्गा सप्तशती के मंत्र बेहद शक्तिशाली हैं. यह वजह है कि जो कोई नियमित रूप से इसका पाठ करता है, उसे देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है. हालांकि, इसके लिए जरूरी नियम, विधि और कुछ सावधानियों का खास ख्याल रखना चाहिए.
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Durga Saptashati: दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्य या चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है. इसमें 13 अध्याय, 3 चरित्र और 700 श्लोक हैं. दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र में बांटा गया है. प्रत्येक चरित्र के पाठ का विशेष महत्व और लाभ है. आमतौर पर लोग इसका पाठ नवरात्र के दौरान करते हैं. लेकिन, देवी दुर्गा को इष्ट मानने वाले इसका पाठ नियमित करते हैं. दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट उल्लेख है कि इसका पाठ करने वालों को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती. लेकिन शर्त यह है कि इसका पाठ सही विधि और नियम के अनुसार किया जाना चाहिए.
चंडी पाठ यानी दुर्गा सप्तशती के पाठ का खास नियम है. पं. रामचंद्र झा द्वारा संपादित दुर्गा सप्तशती के मुताबिक क्रम से अर्गला, कीलक, कवच, शापोद्धार, नवार्ण मंत्र, शतनाम, न्यास का पाठ करना चाहिए. इसके बाद पहले से 13वें अध्याय तक का पाठ करना चाहिए. हालांकि, कई स्थानों पाठ विधि में भेद भी हैं.
कई बार समय के अभाव की वजह से नियमित संपूर्ण पाठ संभव नहीं हो पाता. इस स्थिति में कम से कम अर्गला, कीलक और कवच का पाठ किया जा सकता है. अगर कोई इतना पाठ करने में भी असमर्थ है, तो उसे दुर्गा शतनाम का पाठ करना चाहिए.
धर्म-शास्त्र के जानकार पंडित मणिभूषण झा के मुताबिक, दुर्गा संपूर्ण का अध्याय का सार चौथे अध्याय में है. इसलिए इसका पाठ करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें देवी दुर्गा की विशेष स्तुति की गई है.
दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से पहले नियम को भी जान लेना जरूरी है. पाठ का नियम यह है कि पहले अर्गला, कीकल, कवच , शापोद्धार, नवार्ण मंत्र, शतनाम और न्याय का पाठ करना चाहिए. इतना करने के बाद चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए.
दुर्गा सप्तशती के पाठ को लेकर कुछ नियम विशेष हैं. जैसे- पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ करने से केवल एक तिहाई फल प्राप्त होता है. जबकि, रिहाल (जिस पर धार्मिक पुस्तक रखा जाता है) पर रखकर पाठ करने से संपूर्ण फल प्राप्त होता है. पाठ करने वाले के सामने मां दुर्गा की तस्वीर, मूर्ति या यंत्र होना जरूरी है. इसके अलावा धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि भी पास में रखना चाहिए. पाठ करते वक्त मन को शांत रखकर ध्यान देवी दुर्गा चरणों में लगाना चाहिए. चंडी पाठ के लिए आसन का रंग लाल होना चाहिए. विशेष फल की प्राप्ति के लिए पहले कुश का आसन बिछाकर उस पर लाल आसन रखना चाहिए. लाल रंग के वस्त्र पहनकर चंडी पाठ करना उत्तम है.
कहा जाता है कि संकल्प से किसी कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है. इसलिए विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकल्प लेना जरूरी माना गया है. नियमित पाठ करने वाले मानसिक संकल्प लेकर भी पाठ कर सकते हैं.
दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वालों को खान-पान से जुड़े विशेष नियमों का भी पालन करना जरूरी है. इसके लिए पाठ करने वालों को नॉनवेज, शराब इत्यादि तामसिक पदार्थो के सेवन से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि संकल्प के दौरान ऐसी गलती करने पर परिणाम बुरा होता है.
शास्त्रों में चंडी पाठ के समय को लेकर खास नियम नहीं है. सुबह, शाम या दोपहर तीनों समय चंडी पाठ किया जा सकता है. यह पाठ करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसके पास उपयुक्त समय कब रहेगा. वैसे ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना सबसे अच्छा माना गया है.
दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए कम से कम शत् आवृति (100 बार) करना जरूरी है. जो व्यक्ति संकल्प लेकर सौ आवृत्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे सिद्धि निश्चित रूप से मिलती है.
दुर्गा सप्तशती के मंत्र शक्तिशाली हैं. इसलिए पाठ के दौरान मंत्रों का उच्चारण सही-सही होना चाहिए. ऐसा ना होने पर मनोनुकूल फल प्राप्त नहीं होता. पाठ एक आसन पर एक स्थित में बैठकर करना चाहिए. पाठ के दौरान नींद ना आए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए. इसके अलावा पाठ का स्वर शुरू से अंत तक एक जैसा होना चाहिए. चिल्लाकर या जोर-जोर से पाठ करना पाठ नियम के खिलाफ माना गया है.
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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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