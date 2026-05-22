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Hindi Newsधर्ममासिक दुर्गाष्टमी की रात भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, बढ़ेगी गरीबी और मुसीबतें

मासिक दुर्गाष्टमी की रात भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, बढ़ेगी गरीबी और मुसीबतें

ज्‍येष्‍ठ मास की मासिक दुर्गाष्‍टमी के दिन कुछ गलतियां न करें, वरना दुर्गा मां नाराज हो सकती हैं. इससे जीवन में गरीबी, न‍कारात्‍मकता और समस्‍याएं बढ़ सकती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 22, 2026, 10:45 AM IST
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मासिक दुर्गाष्टमी की रात भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, बढ़ेगी गरीबी और मुसीबतें

मासिक दुर्गाष्टमी का दिन मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए खास होता है. साथ ही इस पवित्र दिन कुछ काम करने से भी बचना चाहिए. वरना दुर्गा माता नाराज हो सकती है. इस साल अधिकमास पड़ने से यह दिन और भी खास हो गया है.  लिहाजा इस दिन वो काम करें जो माता को प्रिय हों और उनका आशीर्वाद दिलाएं. 

कब है मासिक दुर्गाष्‍टमी? 

दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 23 मई 2026 को सुबह 05 बजकर 04 मिनट से शुरू होगी और 24 मई 2026 को सुबह 04 बजकर 27 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर ज्येष्ठ अधिकमास की मासिक दुर्गा अष्टमी 23 मई 2026, शनिवार को मनाई जाएगी. वहीं पूजा के लिए 4 मुहूर्त रहेंगे. 

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:23 बजे से 05:08 बजे तक
अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:42 बजे तक 
गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:39 बजे से शाम 07:01 बजे तक 
अमृत काल मुहूर्त- रात 11:45 बजे से अगले दिन दोपहर 01 बजकर 21 मिनट तक रहने वाला है.

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(यह भी पढ़ें: पुरुषोत्‍तम महीने की पहली एकादशी, तुलसी के पास ये काम करने से मिलेगा लाख गुना फल)

ये गलतियां न करें 

- वैसे तो महिलाओं का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए लेकिन  मासिक दुर्गाष्‍टमी के दिन तो ऐसा पाप बिल्‍कुल न करें. ना ही छोटी बच्चियों को सताएं. 

- तामसिक चीजों का सेवन न करें. इस पवित्र दिन मांसाहार-शराब को हाथ भी न लगाएं, न ही घर में लाएं.

- दुर्गाष्‍टमी के दिन बाल-नाखून भी नहीं काटना चाहिए. नवरात्रि के 9 दिनों में भी नाखून-बाल काटना वर्जित होता है.

- मातारानी ने शुंभ-निशुंभ और चंड-मुंड जैसे राक्षसों का अंत अहंकार की वजह से ही किया था. इस दिन घमंड न करें. वरना धूल में मिलते देर नहीं लगेगी. 

- छल-कपट या दिखावे की भक्ति न करें. चुपचाप साधना करें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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